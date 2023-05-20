'Мечтали об этом дне': жена погибшего на войне добровольца родила дочь. Фото

Супруга погибшего украинского защитника Виталия Киркача-Антоненко Наталья родила дочь. Когда Виталий отдал свою жизнь за независимость Украины, женщина была на три месяца беременности.

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Девочка родилась ночью 19 мая. Об этом Наталья сообщила на своей странице в Facebook.

"Пожалуйста, все, кто знает моего мужа, Виталия Киркач-Антоненко, поздравьте его с тем, что он стал отцом. Кто в Славянске, навестите его и подарите Витасику цветы", – написала она.

Наталья отметила, что хотя ее муж уже никогда не сможет обнять свою маленькую дочь, он очень ее ждал.

"Мы мечтали вместе об этом дне, представляли нашу радость и гордость, когда сможем взять на руки нашего первенца", – добавила женщина.

Известно, что девочку назвали Виталиной, вероятно, в честь отца.

Наталья и Виталий жили в Славянске Донецкой области. До широкомасштабной войны они производили в собственной студии эксклюзивные украшения ручной работы из фарфора и глины. Виталий погиб в Луганской области 9 ноября 2022 года.

После похорон мужчины женщина сообщала о том, что ребенок жив и беременность продолжается. Тогда она отметила, что девочка "смогла перенести эту боль" и будет "невероятно сильным человеком".

Напомним, снова битвы под Бахмутом Донецкой области унесли жизни достойного человека, мужа, патриота Украины, бойца пограничной службы Геннадия Горшкова. 12 мая он получил смертельное ранение, от которого двое детей остались круглыми сиротами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая в результате артиллерийско-минометного обстрела позиций украинских военных в Харьковской области погиб житель Львовщины Никита Кузнецов. Дома его не дождалась большая семья – мама, две сестры, сын и племянник.

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