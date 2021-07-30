Турцию охватили масштабные пожары: смогут ли украинцы вернуть деньги и как изменятся цены на путевки

В Анталье и нескольких соседних провинциях на юге Турции продолжаются лесные пожары, возникшие из-за сильной жары. Уже известно о четырех погибших среди местных жителей. Власти считают, что пока гостиницам курорта ничего не угрожает, хотя в некоторых районах огонь приблизился вплотную к отелям.

Какая ситуация сейчас в Турции, что делать туристам и стоит ли отказываться от отдыха в этой стране – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пожары начались 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра, пожар затронул жилые дома. Над городом был виден густой черный дым.

Жителей четырех городских кварталов эвакуировали. К тушению власти привлекли самолеты, 19 вертолетов и более 400 пожарных. По словам мэра Антальи Мухиттина Беджека, это самый крупный пожар, который он когда-либо видел.

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Пожары зафиксированы в общей сложности в шести регионах страны. В частности, в районе Бодрума, который расположен в провинции Мугла, и Дидима в соседней провинции Айдын. Загорелись леса также в Адане, Мерсине на юго-востоке и в Кайсери (Центральная Анатолия).

В районе Милас огонь подошел вплотную к нескольким отелям. Туристов пришлось временно эвакуировать на пляж и в соседние гостиницы. За несколько часов пожар удалось взять под контроль и отвести от зданий.

Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения регионов, в которых бушует стихия. "С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", – сказано в заявлении.

Сейчас консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона, но массовых обращений от украинцев или сообщений об угрозе их жизни там пока не фиксируют, рассказали в пресс-службе МИД "Интерфакс-Украина".

Граждане Украины, находящиеся в Турции, в случае возникновения угрозы жизни или здоровью могут обратиться за помощью по телефонам:

+90 554 169 96 60

+90 539 550 98 98

+90 312 442 15 93

OBOZREVATEL пообщался с Викторией Лонской, руководителем офиса турагентства "Поехали с нами". Она заверила, что у украинцев, находящихся в Турции, все спокойно.

"Все рейсы выполняются согласно расписанию. Аэропорт Бодрума восстановил работу после часового перерыва – когда тушили пожар. Поэтому на данный момент отменять туры и возвращать деньги мы не можем, потому что нет отмены со стороны аэропорта и отелей. Соответственно, туристам, которые будут отказываться от поездок со своей стороны, деньги не вернут. Это будут штрафные санкции", – рассказала она.

Виктория добавляет, что сейчас нельзя предвидеть, как будет развиваться ситуация в будущем. "Но на данный момент ни один из туристов не пострадал. Повреждений у отелей нет", – подчеркнула она.

На ценовую политику пожары пока что также не повлияли, добавляет специалист. Сейчас пиковый туристический период. Однако есть вероятность, что в ближайшее время цены немного снизятся, но все будет зависеть от спроса.

"С учетом того, что страны не снимали рейсы, все летают, в том числе и Россия, цены пока не снизились. Более того, за последние два дня путевка в Аланию подорожала на 10 тыс. гривен", – сказала она.