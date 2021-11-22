Маркетплейс Kasta.ua объявил конкурс для украинских студентов

Модный маркетплей Kasta.ua начинает конкурс с призовым фондом в 100 000 грн среди студентов вузов и других обучающих мероприятий. Официальная страница конкурса: videomakers.com.ua

Краткое описание проекта: конкурс видеомейкеров среди студентов вузов и колледжей Украины, в рамках которого студенты должны снять короткое (до 3х-4х минут) видео. Тема видео - "Мой вуз и мой город моими глазами" в рамках темы студенты должны снять видео в котором они делают видеопрезентацию о своем населенном пункте (или тот, в котором проживают во время учебы) и ВУЗах (совместно с куратором от кафедры/вузов) .

Видео дня

В видео должно быть креативно интегрированное проявление бренда Kasta без каких-либо коммерческих призывов к действию/покупке. Это может быть влияние технологий на возможность сокращения времени на покупки или если это небольшой город, в котором нет ТРЦ, как Kasta помогает решать вопросы с модными решениями. Здесь все зависит от фантазии и креативности студента и руководителя.

Выбор победителей и оглашение результатов Конкурса состоится 10 января 2022 года. Конкурс проводится по всей территории Украины. Информирование участников об условиях и результатах Конкурса будет производиться путем обнародования информации в сети Интернет по ссылке videomakers.com.ua. Вопрос о проведении Конкурса следует направлять по адресу videomakers@kasta.ua с темой письма "КОНКУРС ВУЗов 2021".

Важно подчеркнуть, что с целью обеспечения равных условий состязательности, участниками могут быть студенты и преподаватели только тех высших учебных заведений, которые поддержали этот конкурс, то есть разместили на своем официальном веб-сайте объявления о его проведении (пресс-релизе) и составе команд участников, что намерены принять участие в Конкурсе. Объявление о составе команд участников должно содержать ссылку. Объявление о составе команд участников должно содержать ссылки на эти Правила (на лендинге) и размещать на веб-сайте высшего учебного заведения до объявления результатов Конкурса.

Призовой фонд составляет 100 000 грн и будет распределен в следующем порядке:

Вознаграждение за I место:

1) студенту суммы средств к выплате составляет 16 100,00 грн. (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 20 000,00 грн.),

2) куратору суммы средств к выплате составляет 16 100,00 грн. (Общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 20 000,00 грн.).

Вознаграждение за ІІ место:

1) студенту суммы средств к выплате составляет 12 075,00 грн. (Общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 15 000,00 грн.)

2) куратору суммы средств к выплате составляет 12 075,00 грн. (Общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 15 000,00 грн.).

Вознаграждение за ІІІ место:

1) студенту суммы средств к выплате составляет 8 050,00 грн. (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 10 000,00 грн.),

2) куратору суммы средств к выплате составляет 8 050,00 грн. (Общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 10 000,00 грн.).

Вознаграждение за IV место 10 000,00 грн.:

1) студенту суммы средств к выплате составляет 4 025,00 грн. (общая сумма вознаграждения с учетом налогов составляет 5 000,00 грн.),