Мариупольцы в Хмельницком получили гуманную помощь от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова помог мариупольцам в Хмельницком, обеспечив первоочередные потребности переселенцев в пищевых продуктах и гигиене. Передача гуманитарных наборов в течение нескольких месяцев проходила в тесном сотрудничестве с местным хабом "Я - Мариуполь".

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Всего в центр комплексной поддержки ВПЛ было направлено 2 тысячи боксов с продовольствием и средствами личной гигиены.

В состав продуктовой помощи вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В наборах с гигиеной: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.