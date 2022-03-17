"Мариуполь – это Украина": военные показали фото документов уничтоженных оккупантов

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В сети показали фото документов российских оккупантов, которые были уничтожены украинскими защитниками во время боев за Мариуполь (Донецкая область). В городе сложилась ситуация на грани гуманитарной катастрофы.

Снимки опубликованы на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook (чтобы посмотреть, докролльте до конца страницы). "Мариуполь – Украина! Мы бьемся! Это паспорта того "фарша", что лежит по улицам Мариуполя!" – сказано в посте.

Согласно документам, среди ликвидированных оккуапнтов были выходцы из Донбасса. У некоторых место рождения – Макеевка и Донецк.

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Один из погибших захватчиков – Владимир Залевский – был командиром взвода. Остальные – ранее работали в так называемом "МЧС ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники отчитались, что подразделение Национальной гвардии ''Азов'' показало, как героически ныне обороняет Мариуполь от оккупантов из России. Бойцы уничтожили очередную порцию рашистских военных.

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