УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Мама, я живой!" Лубинец показал эмоциональное видео с освобожденным из плена защитником

Екатерина Дутик
Общество
4 минуты
363
Украинский защитник впервые после плена поговорил с мамой.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал эмоциональное видео по обмену военнопленными, состоявшемуся 5 февраля. Украинский защитник смог наконец-то связать со своими родными и сообщить о том, что жив.

Видео дня

По его словам, это возвращение, которого все ждут. Это о несокрушимости, выносливости и надежде. Видео появилось в TiKTok-канале Лубинца.

"Мама, я живой! Все хорошо. Мама, я тебя тоже очень люблю. Я жив и здоров. Со мной все хорошо", – сказал защитник во время первого звонка своим близким на родной земле.

По словам Лубинца, представители Офиса омбудсмена находились на месте обмена с целью контроля за соблюдением прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Они фиксировали, в каком состоянии уволенные возвращаются в Украину, и информировали об их правах.

"Возвращаясь домой, наши защитники снова чувствуют силу родной земли под ногами, тепло объятий и бесконечную поддержку. Далее – медицинское освидетельствование, оказание необходимой помощи по восстановлению документов и карт и реабилитация", - уточнил омбудсмен по правам человека.

Украинские защитники вернулись из российского плена.
Украинские защитники вернулись из российского плена.

Также Лубинец подчеркнул, что Украина хочет вернуть всех своих граждан и продолжает работать ради этого. Он поблагодарил тех граждан и членов семей пленных и без вести пропавших, которые верят в государство и не оставляют надежд на возвращение своих героев!

Украинские защитники вернулись из российского плена.
Украинские защитники вернулись из российского плена.
Украинские защитники вернулись из российского плена.
Украинские защитники вернулись из российского плена.
Украинские защитники вернулись из российского плена.
Украинские защитники вернулись из российского плена.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля между Украиной и Россией состоялся 61-й обмен военнопленными. Домой вернулись 150 защитников, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, терробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.

Пограничники показали, как в Украине встречали украинских защитников после российского плена. После всех испытаний глаза воинов продолжают излучать силу и свободу.

Кроме этого, Сеть тронули кадры первого звонка родителям солдата Максима Сербула, который с осени 2022 года находился в плену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!