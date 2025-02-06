"Мама, я живой!" Лубинец показал эмоциональное видео с освобожденным из плена защитником

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал эмоциональное видео по обмену военнопленными, состоявшемуся 5 февраля. Украинский защитник смог наконец-то связать со своими родными и сообщить о том, что жив.

Видео дня

По его словам, это возвращение, которого все ждут. Это о несокрушимости, выносливости и надежде. Видео появилось в TiKTok-канале Лубинца.

"Мама, я живой! Все хорошо. Мама, я тебя тоже очень люблю. Я жив и здоров. Со мной все хорошо", – сказал защитник во время первого звонка своим близким на родной земле.

По словам Лубинца, представители Офиса омбудсмена находились на месте обмена с целью контроля за соблюдением прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Они фиксировали, в каком состоянии уволенные возвращаются в Украину, и информировали об их правах.

"Возвращаясь домой, наши защитники снова чувствуют силу родной земли под ногами, тепло объятий и бесконечную поддержку. Далее – медицинское освидетельствование, оказание необходимой помощи по восстановлению документов и карт и реабилитация", - уточнил омбудсмен по правам человека.

Также Лубинец подчеркнул, что Украина хочет вернуть всех своих граждан и продолжает работать ради этого. Он поблагодарил тех граждан и членов семей пленных и без вести пропавших, которые верят в государство и не оставляют надежд на возвращение своих героев!

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля между Украиной и Россией состоялся 61-й обмен военнопленными. Домой вернулись 150 защитников, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, терробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.

Пограничники показали, как в Украине встречали украинских защитников после российского плена. После всех испытаний глаза воинов продолжают излучать силу и свободу.

Кроме этого, Сеть тронули кадры первого звонка родителям солдата Максима Сербула, который с осени 2022 года находился в плену.

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