"Дитино наша!" Сеть тронули кадры первого звонка освобожденного из плена защитника родителям. Видео

Сеть умиляли кадры первого звонка родителям солдата Максима Сербула, вернувшегося домой во время обмена пленными 5 февраля. Он находился в неволе с осени 2022 года, хотя поначалу считался пропавшим без вести.

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Наконец Максим сможет увидеться с родными, получившими хорошее известие. Об этом сообщил черкасский Telegram-канал "18000".

Мать Максима Галина Николаевна и его отец услышали и увидели сына из автобуса.

"Сыночек мой! Мой родной! Ребенок наш! Золотое, дорогое! Мой любимый!" – эмоционально отреагировала женщина, не скрывая радости. Максим ответил, что вернулся.

Затем вместе с другими защитниками его отвезут в госпиталь для обследования, лечения, оказания необходимой помощи и реабилитации.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что 5 февраля из российского плена освободили троих жителей Черкасщины – старшего лейтенанта Юрия Коропа, солдатов Максима Сербула и Виталия Солтысюка.

Напомним, что 5 февраля между Украиной и Россией состоялся 61-й обмен пленными. Домой вернулись 150 защитников, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, терробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.

Позже пограничники показали, как в Украине встречают украинских защитников после российского плена. После всех испытаний глаза воинов продолжают излучать силу и свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, первый обмен пленниками между Украиной и РФ в 2025 году прошел 15 января. Тогда вернули 25 украинцев, среди которых были защитники Мариуполя и "Азовстали"; воины, защищавшие Харьковщину, Донецкую область, Запорожье и Херсонщину, а также один гражданский.

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