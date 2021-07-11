Малюська показал ремонт камеры в СИЗО Киева за 67 тысяч грн. Фото

Министерство юстиции Украины (Минюст) продолжило реализацию проекта по ремонтам бесплатных камер для заключенных, которые осуществляются за счет поступлений от платных. Недавно так было обновлено камеру №100 в Лукьяновском СИЗО Киева.

Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Денис Малюська. Он также показал фотографии помещения до и после обновления (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Министр отметил, что в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" отремонтировали камеру на 22 человека.

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На кадрах видно, что в ней насыщенный зеленый цвет на стенах, где иногда была обшарпанная краска, сделали в серых тонах.

Старые железные "кровати" заменили на новые и возле них появились несколько шкафчиков, которых до ремонта не было. Обновление сделали и "ванной комнате" камеры СИЗО.

Малюська показал расчет стоимости работ с указанием цен на материалы и оборудование, которое использовалось. В общем ремонт обошелся в 67 239 гривен.

"Ремонтируем и не останавливаемся... Традиционно, ни копейки средств налогоплательщиков потрачено не было", – подчеркнул министр.

Отметим: отремонтированная камера в Киевском следственном изоляторе выглядит похожей на предыдущую. В частности, в камере №101 работы провели за 64 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине перенесли первую продажу тюрьмы. В частности, Фонд госимущества предлагал купить за 110 млн грн Ирпенский исправительный центр №132 на Киевщине, но никто не воспользовался таким предложением.