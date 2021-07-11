Малюська показал ремонт камеры в СИЗО Киева за 67 тысяч грн. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Малюська показал ремонт камеры в СИЗО Киева за 67 тысяч грн. Фото

Министерство юстиции Украины (Минюст) продолжило реализацию проекта по ремонтам бесплатных камер для заключенных, которые осуществляются за счет поступлений от платных. Недавно так было обновлено камеру №100 в Лукьяновском СИЗО Киева.

Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Денис Малюська. Он также показал фотографии помещения до и после обновления (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Министр отметил, что в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" отремонтировали камеру на 22 человека.

Камера СИЗО в Киеве до ремонта
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На кадрах видно, что в ней насыщенный зеленый цвет на стенах, где иногда была обшарпанная краска, сделали в серых тонах.

Камера СИЗО в Киеве после ремонта

Старые железные "кровати" заменили на новые и возле них появились несколько шкафчиков, которых до ремонта не было. Обновление сделали и "ванной комнате" камеры СИЗО.

Туалет в камере до ремонта

Малюська показал расчет стоимости работ с указанием цен на материалы и оборудование, которое использовалось. В общем ремонт обошелся в 67 239 гривен.

Туалет в камере СИЗО после ремонта

"Ремонтируем и не останавливаемся... Традиционно, ни копейки средств налогоплательщиков потрачено не было", – подчеркнул министр.

Стоимость ремонта

Отметим: отремонтированная камера в Киевском следственном изоляторе выглядит похожей на предыдущую. В частности, в камере №101 работы провели за 64 тыс. грн.

Отремонтированная камера в Киевском следственном изоляторе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине перенесли первую продажу тюрьмы. В частности, Фонд госимущества предлагал купить за 110 млн грн Ирпенский исправительный центр №132 на Киевщине, но никто не воспользовался таким предложением.

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