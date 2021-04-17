В Украине перенесли первую продажу тюрьмы: как выглядит учреждение

В Украине перенесли на 16 мая первую продажу тюрьмы – Ирпенский исправительный центр №132 в Киевской области. Фонд госимущества предлали купить его за 110 млн грн, но никто не воспользовался предложением.

Из-за отсутствия участников аукцион перенесли. Продажа должна была состояться 16 апреля. Это следует из данных ProZorro.Продажі. Аукцион организовал Фонд госимущества.

Содержание неработающей тюрьмы невыгодно государству. Ежегодно на нее тратят порядка 5 млн грн. В фонде добавили, что 70% от продажи тюрьмы должны потратить на развитие тюремной инфраструктуры. 30% поступят в госбюджет.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська обрисовал как, как согласно планам Минюста будет выглядеть "большая распродажа тюрем":

продаем замороженные тюрьмы (они не используются, и мы только теряем средства на их охрану)

оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем

выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону, или вообще за городскую черту. Чем лояльнее будет власть, тем больше шансов, что соответствующий город попадет в список первых

проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях

продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые

повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО

строим/реконструируем учреждения исполнения наказаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля стало известно, что Минюст ввел новую услугу – приобретения подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.

В Минюсте заявили, что подарочные сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО оказались популярной услугой.