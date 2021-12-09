Малюська показал, как будет выглядеть тюрьма будущего. Фото

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал иллюстрации будущего Львовского СИЗО. Глава ведомства отметил, что проектирование уже на финальной стадии. Украинцы уже начали иронизировать, что власти готовят для себя комфортные условия.

Иллюстрации проекта министр опубликовал на своей странице в Facebook. Глава Минюста также анонсировал "скорое начало большого строительства тюрем" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Строить новое Львовское СИЗО намерены за счет поступлений от "распродажи тюрем", которую Малюська также назвал "большой" – по аналогии с президентской программой "Большое строительство".

Видео дня

"Публикую иллюстрации Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и которое мы построим за счет поступлений от большой распродажи тюрем", – написал он.

В комментариях пользователи начали иронизировать, мол власти готовят для себя условия:

"Это вы для себя и своего окружения готовите? Камеры отельного типа!";

"Ну вот, если делаете с душой, как для себя, то и выходит красиво".

Ранее Малюська анонсировал новые платные услуги для заключенных. Это телефонные разговоры и интернет. Последний будет с ограниченным контентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2020 года министр юстиции показал бесплатную камеру в Лукьяновском СИЗО после ремонта.