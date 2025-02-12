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Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Михаил Левакин
Общество
4 минуты
261
Малыш поймал 'крысу' ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Служба безопасности Украины сегодня, 12 февраля, разоблачила руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ, работавшего на российские спецслужбы. Причем "крысу" задерживал лично глава СБУ Василий Малыш, что можно увидеть на соответствующих фотографиях Службы.

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В соцсетях украинцы традиционно с юмором прокомментировали произошедшее волной мемов. Наибольшую реакцию вызвало именно то фото, на котором Малюк держит задержанного.

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

В большинстве случаев пользователи сети заранее извинились перед руководителем СБУ, и добавили, что их мемы никак не унижают достоинство Службы безопасности. Но пройти мимо фотографии, которая выглядит забавно даже сама по себе, люди не смогли.

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Больше всего мемов было создано на тему "День сурка", который в данном случае превратился в "День крысы" и в прогнозы господина Малюка относительно весны в Украине.

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Напомним, как оказалось, на враге работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины Дмитрий Козюра. Любопытно, что имя задержанного СБУ не назвало. Наверное, поэтому многие мемы были относительно личности "крысы".

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Не меньше мемов было создано с предложениями по другим, будущим задержаниям. В частности, люди предложили "арестовать" исполнителя Потапа, нардепа Безуглую, американского пропагандиста Такера и им подобных.

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Шутили люди и по поводу синяков на лице задержанного.

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Многие мемы не касались политики.

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Несколько пользователей увидели, как похож задержанный на Карлсона из русской версии сказки Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон".

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

И это лишь часть из большого количества мемов, которые создали украинцы.

Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото
Малыш поймал "крысу" ФСБ: сеть взорвалась мемами. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, В Службе безопасности Украины обнародовали детали спецоперации, в ходе которой разоблачили "крысу" ФСБ в своих рядах. Стоит отметить, что изменник был задержан не сразу, сначала СБУ использовала его для дезинформации врага.

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