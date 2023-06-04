Маленький украинец стал звездой сети из-за зажигательного исполнения Гимна Украины. Видео

Сеть очаровало видео, на котором 7-летний украинец по имени Тимофей эмоционально исполнил Гимн Украины на школьной линейке. Мальчик вложил всю душу, когда пел "самую красивую песню".

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Кадры из праздника в учебном заведении опубликовал в TikTok блогер с ником Alex Rokitskiy. Видео набрало более 180 тысяч лайков. Пользователи сети заметили, что малыш – настоящий патриот, пел от души, а будущее Украины в надежных руках (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Позже автор ролика познакомился с мальчиком. Тот рассказал, что, когда началась война в Украине, он самостоятельно выучил Гимн.

"Это была самая красивая песня нашей Украины. Ее все пели. И я пробовал так петь, чтобы научиться", – рассказал Тимофей.

Напомним: ранее сеть облетела видео, где маленький мальчик чувственно слушает Гимн Украины. Он буквально ощутил каждое слово и показал свое уважение к украинскому народу.

"Это маленький Ярик из Краматорска... Будущее Украины в надежных руках! Победа будет за нами!" – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мелитополе местные жители спели Государственный Гимн Украины на одной из улиц. Патриоты не побоялись репрессий со стороны захватчиков за свою жесткую гражданскую позицию.

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