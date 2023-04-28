'Сгинут наши враги': в оккупированном Мелитополе на одной из улиц спели гимн Украины. Видео

В оккупированном Мелитополе местные жители спели Государственный Гимн Украины на одной из улиц. Патриоты не побоялись репрессий со стороны захватчиков за свою твердую гражданскую позицию.

Видео дня

Видео исполнения Гимна опубликовало местное издание "Риа-Мелитополь". Как отмечается, смелый перформанс прошел несмотря на то, что сегодня громко заявлять о любви к Украине в захваченном агрессором городе – "опасно для здоровья и жизни" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Как видим, никакие, даже вооруженные до самих зубов орки не в состоянии заставить наших людей замолчать", – пишет издание.

На видео видно, как мелитопольцы поют слова украинского Гимна:

"Сгинут наши враги, как роса на солнце.

Будем править и мы, братья, в своем краю.

Душу и тело мы положим за нашу свободу,

И покажем, что мы, братья, казацкого рода".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 апреля в Мелитополе дважды произошла "бавовна". Взрыв прогремел у подъезда многоэтажки, в результате чего на "концерт Кобзона" отправился коллаборант из полиции Александр Мищенко.

– Коллаборант Юрий Акимов получил серьезные ранения ног. Он был госпитлизирован.

– Еще один взрыв раздался на улице Гризодубовой, где проживают коллаборанты Наталья и Роман Доломаны. Предатели не пострадали.

– Постоянные "приветы" от партизан привели к тому, что коллаборанты передвигаются по Мелитополю с опаской – подрывы авто здесь стали привычным делом. Подробнее читайте в материале.