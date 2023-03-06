Маленький сын не дождался папы: в боях за Бахмут погиб 35-летний защитник из Львовской области. Фото

В боях за Бахмут погиб защитник из Львовской области Николай Макаревич. Герою было 35 лет.

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Воин был уроженцем Зубры Солонковской общины. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Защищать Украину Николай Макаревич ушел добровольцем в марте 2022 года. Целый год полномасштабной войны он держал над нами небо в составе 125 бригады, был командиром роты.

У воина осталась жена Анастасия Шарко, 3-летний сынишка и родители.

"Светлое воспоминание о подвиге мужественного и славного сына Украины будет жить всегда в наших сердцах. Слава и уважение Воину. Доземный поклон и вечная память Николаю Макаревичу", – отметили в общине.

О времени и месте прощания там обещают сообщить впоследствии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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