Без отца остались двое детей: в Винницкой области простились с погибшим в боях за Украину Героем. Фото
В городе Хмельник в Винницкой области попрощались с украинским военнослужащим Сергеем Питериным, который погиб защищая Украину от российских оккупантов. Герою было 36 лет, без отца остались двое детей.
Об этом сообщило местное издание "Життєві обрії". Воина похоронили в воскресенье, 5 марта. Как отметятся, Питерин погиб у поселка Орехово-Васильевка в Бахмутском районе Донецкой области.
Это произошло еще 25 февраля 2023 года во время минометного обстрела российской армией позиций ВСУ.
Попрощаться с Героем пришли сотни местных жителей, в том числе и заместитель городского головы, заместитель начальника военкомата, помощники нардепов. Погибшего защитника Украины отпели в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Жители города почтили минутой молчания всех Героев, отдавших жизнь за независимость Украины, и исполнили государственный гимн.
Сергея Питерина похоронили на Соколовском кладбище.
Как пишет издание, погибший воин родился 14 июня 1986 года в городе Хмельник, окончил Винницкий транспортный колледж. С 2006 по 2007 год Питерин служил в рядах ВСУ, а затем работал водителем автобуса.
Уже после начала полномасштабного вторжения России мужчину мобилизовали, он служил на должности наводчика в стрелковом батальоне воинской части А0989.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дрогобыче Львовской области произошло прощание с 37-летним Юрием Кузиком, получившим смертельное ранение от минометных обстрелов россиян. Молодого защитника хорошо знали в городе как оптимистического и жизнерадостного человека.
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