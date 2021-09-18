Так, друзья – сегодня будет большой и интересный пост про советское детство. Когда-то я уже рассказывал в подробностях о бытовых деталях советского детства (обязательно почитайте этот пост, кто ещё не видел) – но сегодня хочу взглянуть на этот вопрос с ещё одного, весьма неожиданного ракурса. Если собрать воедино все детали детского советского быта, включая мультики, детсадовскую муштру, отношение к детям в поликлиниках и в целом проанализировать методы советского воспитания – то окажется, что детства как такового в СССР не существовало вовсе, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Эта мысль на первый взгляд кажется парадоксальной, но чем дальше вы будете читать мой пост — тем больше будете убеждаться в том, что я прав. Советская система ещё со времён Ленина-Сталина поставила себе целью не счастье людей, не ценность каждой отдельной уникальной личности, а какие-то эфемерные мечтания об идеальном обществе, где всегда будет светить солнце и все будут жить в бесплатных пятикомнатных квартирах. Люди советской системой рассматривались лишь как строительный материал для тех, кто будет жить после. Расшибиться в лепёшку, сгореть на работе, отдать всего себя ради будущих поколений в СССР считалось чем-то почётным и правильным.

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Дети и детство советской системой рассматривались не как ценность сама по себе, а лишь как некий досадный период беспомощности перед тем, как человек становится самодостаточно боевой и трудовой единицей. Все совковые мультики, вся совковая культура фактически построена на том, чтобы как можно быстрее слепить из ребёнка взрослого человека, со взрослыми эмоциями и реакциями. И в сегодняшнем посте я вам об этом подробно расскажу.

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В советские годы была невероятно популярны книги чешского писателя и художника Ондржея Секоры про муравья Ферду. Книга в завуалированной форме описывает совковые фантазии об идеальном социалистическом обществе — в небе постоянно светит солнце, все улыбаются, работают и не задают лишних вопросов, строя некий идеальный муравейник. Ещё есть враги — "рабовладельцы-отрокары", к войне с которыми муравейник постоянно готовится.

Гражданского Общества в муравейнике не существует — нет никаких выборов, приказы сами собой приходят сверху, властители отгорожены от простых муравьёв невидимой стеной, власть в муравейнике неоспорима и задана самой природой. Что ещё интересно — муравейник постоянно готовится защищаться от "рабовладельцев-отрокаров", но в итоге сам нападает на них, рассказывая об освободительной войне. В общем, в книге описан чистейший совок в его кристаллизованном виде.

И вот в этой книге есть очень интересный момент — детей и детства в этом "идеальном советском муравьином обществе" не существует вовсе. Муравьи сперва рождаются в виде личинок — тут как бы подразумевается ясельный возраст человека в возрасте 1-3 лет — а затем они окукливаются и позже превращаются сразу в готового взрослого. Сам того не ведая, Ондржей Секора описал и разоблачил советский подход к детству — для совков его как бы не существует, лучше бы ребёнок сразу рождался готовым рабочим или солдатом, а если этого сделать нельзя — то мы будем относиться к нему как к взрослому. Именно этот подход к детям и детству существовал все советские годы.

А теперь давайте проанализируем так называемые "советские мультики" — которые многие люди с непонятной мне ностальгией продолжают любить. Однажды я уже подробно разбирал совковую анимацию — обязательно почитайте этот пост, но в сегодняшнем контексте нам интересно другое.

Если вы внимательно изучите советскую анимацию, то придёте к парадоксальному выводу — в советских мультиках нет детей. То есть — их нет вообще. В большинстве советских мультиках действуют не дети — с детскими желаниями, стремлениями, с детским восприятием мира и детскими ошибками — в советских мультиках действуют маленькие взрослые. Воюющий с "проклятыми буржуинами" Мальчиш-Кибальчиш, уезжающий из дома Дядя Фёдор, живущий абсолютно автономной жизнью Малыш из "Карлсона", строгая и не по годам рассудительная Наташа из "Домовёнка Кузи" — вы и сами легко отыщете ещё десятки подобных примеров. Это не дети, а взрослые — со взрослыми мыслями и поступками.

В советских мультиках постоянно навязывалась мысль о том, что быть ребёнком — стыдно. Стыдно шалить, стыдно громко смеяться и носиться по улицам, стыдно случайно разбить окно мячом — быть ребёнком стыдно, мальчик. Ты должен с пелёнок мечтать о Коммунизме или хотя бы о том, чтобы стать космонавтом. Для поддержания этой мысли авторы совковых мультиков использовали приём расщепления — все детские шалости и грешки "собирались" в отдельного персонажа, который был как бы отделён от героя-ребёнка. Шалит не Павлик, а Капризка. Шалит не Вера, а обезьянка Анфиса. Хулиганит не Вовка, а попугай Кеша, шалит не Наташа, а домовёнок Кузя.

В общем-то невинные детские забавы выставлялись в крайне неприглядном свете — часто в конце подобных мультиков вокруг провинившегося ребёнка собирались в кучу высокие взрослые и милиционер в придачу, наклонялись над ним и начинали клевать своей совковой моралью. От просмотра подобных мультиков у детей оставался осадок, рождавший весьма нехорошее чувство — чувство вины за детство. Чувство вины за то, что он пока не такой, как взрослые, не так чувствует и не так видит мир, не хочет строить Коммунизм а просто хочет бегать по лужам и смеяться. Это очень стыдно. Простите меня пожалуйста, дорогие взрослые...

Помимо книг, мультиков и других культурных образцов, за детей плотно брались всевозможные организации вроде октябрят или пионеров, в буквальном смысле слова уже с ранних школьных лет заставлявшие детей быть маленькими взрослыми. В СССР это обзывалось разными эвфемизмами вроде "подготовки к взрослой жизни" или "приучение к труду", но на самом деле детей попросту лишали права быть ребёнком.

Уже с самого раннего детства детям вливали в уши советские пропагандистские россказни о том, как вечно живой дед Ленин сделал всех свободными, о том что мы живём в лучшей в мире стране под руководством Кремля, что наша Партия заботится о нас так, как никто в мире. Ошалевшие семилетние дети слушали рассказы о дотах и дзотах, о скрытых в лесах пулемётных гнёздах, о том как советские снайперы метко стреляют в голову, между глаз и в шею, о том как приговорённые к казни Декабристы срывались с виселиц, о том как проклятый царизм расстреливал людей на площадях и о том, как кричали немцы, вылезая из горящего под Сталинградом танка.

Вместе с этой пропагандистской накачкой детей с уже самых ранних лет начинали приучать к бесплатному труду — называя всевозможные сборы макулатуры, бесплатную работу на огородах и в школе "общественно-полезными делами". Детей приучали к мысли о том, что он не ребёнок — а трудовая единица, просто ещё по какой-то досадной причине пока что маленькая. Детям постоянно приводили в примеры других детей, которые чуть ли не с рождения вели себя как маленькие взрослые — в семь лет встали к станку, в десять лет водили машину, а в тринадцать лет ушли воевать. Никто не говорил о том, что это в общем-то ненормальная ситуация, так быть не должно — ребёнок должен проживать нормальное детство. И такое искривление было во всём совковом отношении к детям.

Современные курсы и тренинги по психологии говорят о том, как важно сохранить в себе внутреннего ребёнка — по-детски наивный и свежий взгляд на мир, способность удивляться и радоваться мелочам, способность улыбаться людям просто потому, что хочется улыбнуться. Я думаю, не в последнюю очередь эти тренинги столь популярны в странах бывшего СССР — среди взрослых, в которых ещё в СССР был убит внутренний ребёнок.

Советских детей с раннего детства старались сделать взрослыми и поскорее выпихнуть кирзовыми сапогами в "прекрасное далёко", но когда это прекрасное далёко наступило — то оказалось, что жить в нём не так-то и весело. И ещё оказалось, что в этом будущем не существует никаких взрослых — есть только люди, которые носят в себе внутреннего ребёнка, и у многих этот ребёнок уже давно мёртвый...

Такие дела.

Ну а в комментариях конечно же напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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