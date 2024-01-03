Маленькие переселенцы в Житомирской области получили новогодние подарки от Фонда Рината Ахметова

Взрослые делают все возможное, чтобы дети даже во время войны чувствовали радость, чудо и предвкусие праздника. Именно поэтому новогодняя акция Фонда Рината Ахметова не прерывается уже больше 20 лет. За это время она охватила более миллиона детей. Теперь к ним присоединились и малыши, которые раньше жили в Сватовской общине на Луганщине. Сейчас они вместе с родителями проживают в Житомирской области.

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Также в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям" Фонд поздравил с новогодними праздниками детей в центрах "ЯМариуполь" в 16 городах Украины. А еще в рамках этой акции команда Фонда организует праздники в интернатах и детских домах семейного типа по всей стране.

Зимними праздниками помощь Фонда детям не ограничивается. Так, в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям":

Ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях "Блогер Кемпу", который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

Дети до 7 лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

Дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные Фондом.

К тому же, Фонд Рината Ахметова круглый год предоставляет детям возможность сделать самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

Следите за ходом Новогодней акции.