Майберг в годовщину авиакатастрофы в Иране будет отдыхать в Дубае: он ни разу не почтил память жертв трагедии
Сотрудники компании "Международные Авиалинии Украины" заявили, что совладелец МАУ Арон Майберг никоим образом не комментировал трагедию пассажирского самолета Boeing 737-800, следовавшего рейсом PS752 Тегеран – Киев, и разбился 8 января 2020 вблизи столицы Ирана. Более того, он не обратился после аваикатастрофы к коллективу и не выражал соболезнования.
Об этом говорится в письме работников компании, передает "СтопКор". На борту тогда находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. В числе погибших – 11 граждан Украины.
Авторы письма рассказали, что не видели Майберга ни в день трагедии, ни на следующий день. Он также не явился на прощание и не выступил перед коллективом в годовщину трагедии.
"Он не выразил нам соболезнований, не обратился к коллективу. Это равнодушие и бессердечие в самый сложный для нашей компании период показывает нам, что проблемы нас, живых и честных сотрудников, бенефициара не волнуют", – сказано в письме.
Работники также обвинили Майберга в том, что уже несколько месяцев не получают зарплату. Сотрудники отметили, что он будто бы планирует довести МАУ до банкротства. По их словам, во вторую годовщину традедии Майберг будет находиться на отдыхе в Дубае.
"На носу Новый год, а решения этого вопроса не будет, поскольку господин Майберг вместе с семьей улетел на отдых в Дубае. И вернется он только 12 января. А у нас, простых работников, "черный" день начала 2022-го наступит 8 января", – отметили авторы.
Напомним: два года назад, 2020 года, Boeing 737-800 компании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился вблизи столицы Ирана. Это произошло 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 января 2020 года в Киеве на Берковецком кладбище похоронили пилотов самолета МАУ Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, а также бортпроводницу Валерию Овчарук, погибших в авиакатастрофе в Иране.
В этот же день на Дарницком кладбище Киева похоронили стюардессу Юлию Сологуб.
А в Ивано-Франковске сотни людей вышли на площадь проститься с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном бортпроводницей Марией Микитюк. Потом гроб с телом перевезли в родное село Марии Старые Кривотулы, где его похоронили.
В Борисполе (Киевская область) 21 января простились с погибшим вторым пилотом самолета МАУ, Сергеем Хоменко.
Еще один погибший член экипажа, бортпроводник Игорь Матьков проведён в последний путь в поселке Козелец Черниговской области.
Стюардесса Екатерина Статник была похоронена в поселке Новая Маячка Херсонской области.