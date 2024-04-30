'Май начнется в Украине роскошной погодой': синоптик дала детальный прогноз. Карта

В Украине 1 мая ожидается роскошная погода: сухая, солнечная и, соответственно, теплая. Днем температура воздуха повысится до +25 градусов.

А вот на Пасху в некоторых регионах пойдут дожди. Таким прогнозом на начало последнего месяца этой весны поделилась народный синоптик Наталья Диденко.

"Завтра повсюду ожидается сухая теплая погода (посмотрите на карту – в Испании завтра кое-где снег!) с еще ласковым солнцем и необожженной тем же солнцем зеленой травкой", – отметила она.

По ее словам, температура воздуха в первые майские сутки в Украине будет однородной. Ночью ожидается в среднем +8… +10 °С, умеренная облачность. В течение дня +21... +25 °С, на побережьях морей местами +17... +19 °С.

Ветер умеренный, восточных направлений, только на западе и юге возможны сильные порывы до 15-20 м/с. В столице в среду +22 °С и тоже без осадков.

"На Пасху ожидается теплая погода, однако именно в воскресенье пройдут дожди с грозами на западе, севере, а во второй половине дня и в центральных областях. Однако завтра – безальтернативное чудесное солнышко везде в Украине", – указала синоптик.

В Укргидрометцентре тоже прогнозируют ряд теплых и без дождей рабочих дней первой недели мая-2024. Однако уже в выходные осадки с запада накроют фактически полстраны.

Еще с субботы, 4 мая, дожди придут на Закарпатье, Прикарпатье и Буковину, Тернопольщину, Хмельнитчину, Львовщину, Волынь, Ривненщину, Житомирщину, Черниговщину, а также Винниччину и Одесщину.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что на Пасху ожидаются кратковременные дожди, но с грозами. Выходные в общем будут более облачными.

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