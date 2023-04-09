Made in Ukraine. Новые углеродные батареи могут решить энергетические проблемы мира. Интервью с украинским изобретателем Сергеем Каминским

Сергей Каминский – украинский предприниматель-изобретатель и основатель компании "Чистые энергетические технологии", воплощающий, по его словам, идею полного перехода человечества на возобновляемые источники энергии путем создания, внедрения и глобального распространения экологически чистых батарей на рынке хранения энергии. Созданные им батареи производятся из возобновляемого сырья без использования каких-либо металлов и смогут использоваться как на промышленном, так и на бытовом уровнях. Производство батарей нового типа предприниматель обещает начать уже в текущем году под брендом SorbiForce.

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В интервью для OBOZREVATEL Сергей Каминский рассказал о своем изобретении и поделился собственным видением развития накопительной энергетики в ближайшие годы.

– Сергей, последние новости о вас датированы 2019-м годом. Собственно, то была новость о том, что вы изобрели и тестируете новый тип батарей, которые могут стать заменой литий-ионным. С тех пор о вас ничего не было слышно. Что изменилось с того времени?

– В 2019 году я перебрался из Киева в Ивано-Франковск, где открыл лабораторию на базе инновационного центра Promprylad.Renovation. Собрав команду ученых со Львова, Черновцов и Киева, мы очень серьезно поработали в этой лаборатории до 2022 года. При этом я старался меньше контактировать с медиа, потому что фактически фултайм мы занимались работой: технологией, разработкой, доведением до того состояния, когда можно будет быть готовыми к производству. И нам это удалось.

Еще до начала полномасштабной войны мы фактически закончили R&D процесс, подтвердили параметры класса нашей батареи и начали готовиться к масштабированию. К тому времени я собрал команду уже не только ученых, но и инженеров и технологов, которые работали бы не кроме разработки еще и над внедрением батарей в реальную жизнь. Собственно, мы начали производить оборудование для пилотного производства, когда началась полномасштабная война.

После полномасштабного российского вторжения в Украину мы решили остаться в Ивано-Франковске. Было очень сложно, ведь все оборудование, которое мы создавали, проектировалось и производилось в Украине. Мы работали по ночам, когда включали свет, но было достаточно интересно. Можно сказать, что мы утроили свои усилия, чтобы быть полезными стране, в том числе в энергетическом секторе. Потому что батарея – это, как мы уже почувствовали, очень важный элемент энергетики. Более того, это элемент свободы и независимости. И очень важно достичь децентрализации в энергетике, что, собственно, и есть моей глобальной целью.

Сейчас мы начинаем процесс изготовления батарей и начали принимать первые заказы на них. Мы уже готовы к тому, чтобы делать такой рывок вперед. Буквально позапрошлую неделю мы начали налаживать производственное оборудование.

–О каких именно батареях идет речь – это будут батареи для телефонов, электромобилей или, может быть, накопители?

– Сначала это будут батареи, нацеленные на стационарное использование. То есть это накопители энергии для крупных компаний: электростанций, ОСМД (например, в подвале каждого многоквартирного дома может стоять подключенный к сети накопитель энергии).

В принципе, наши батареи могут подойти и для электромобилей, но они несколько больше литий-ионных, поэтому пока мы не можем с ними конкурировать в плане размеров, хотя все другие параметры у нас в целом лучше. Поэтому мы нацелены как раз на стационарные накопители.

Проще говоря, это будут такие крупные павербанки, которые смогут снабжать электроэнергией потребителей начиная от маленького дома и заканчивая целыми кварталами в городах.

– Если сравнить ваши батареи с литий-ионными, то какие будут показатели?

– Чтобы было нагляднее, скажу так: если в автомобиле Tesla заменить литий-ионную батарею нашей углеродной батареей таких же размеров, то вместо 400 км он проедет 140 км. Но с нашей батареей этот же электромобиль будет стоить в 4 раза меньше.

Это если говорить о том типе наших батарей на 45-60 Вт*ч/кг, который уже существует и тестируется. Кроме этого мы разрабатываем батарею типа solid state (твердотельная электроника). Упомянутая Tesla с такой батареей сможет проехать уже 650 км. Это будет батарея для применений, где требуется большая плотность энергии. Более того, у нас в разработке находится батарея плотностью 1200 Вт*ч/кг. Чтобы было понятно, та же Tesla с ней проехала бы уже 1100 км. Но это совсем другая история.

И хотя нам есть куда расти в плане увеличения эффективности наших батарей, даже с нынешней мощностью есть много вариантов их применений в электротранспорте: это могут быть такси (когда не нужен большой километраж), или городские автобусы (которые, в отличие от автомобилей, имеют много места для размещения батареи больших размеров).

– В 2017 году вы обнародовали в СМИ параметры своих батарей в сравнении с батареями конкурентов. С тех пор эти показатели изменились?

– Это были данные исследований лабораторных образцов. С тех пор нам удалось не только перейти от лаборатории к производству, но и несколько улучшить параметры КПД.

Дело в том, что основной проблемой многих стартапов является переход от лабораторных образцов к масштабированию – между двумя пунктами лежит так называемая пропасть, ее еще называют "долина смерти". Абсолютное большинство стартапов или научных групп не проходят эту "долину", потому что это очень сложно. Мы это сделали и при этом не только подтвердили ранее заявленные параметры, но и несколько улучшили их.

– По тем параметрам… В 2019 году отдельные отечественные СМИ подвергли их сомнению. Журналисты утверждали, что связались с Институтом сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины (ИСПЭ), на который вы ссылались, и там, скажем так, скептически прокомментировали ваше изобретение.

– У меня есть договор, подписанный с ИСПЭ, есть от них официальные документы на 40 страниц, подтверждающие, что Институт проводил соответствующие исследования и зафиксировал соответствующие параметры. Поэтому я не знаю, какова была цель той публикации в СМИ.

– Ладно, но это данные за 2017 год. Сейчас уже 2023-й. За это время вы проводили другие сертифицированные исследования?

– В этом не было необходимости. Всё это время мы работали с сертифицированным углеродным материалом нашей собственной разработки. Сейчас мы начали процесс сертификации батарей, изготовленных на основе этого материала, и оформления соответствующих патентов. Сертификацию проходим в США и Евросоюзе. Буквально в феврале 2023 года мы оформили первый US Provisional Patent. То есть мы находимся на пути глобальной защиты интеллектуальной собственности нашей компании.

– Когда сможете обнародовать результаты?

– Это процесс непростой. Я думаю, что к концу 2023 года у нас должны быть уже некоторые результаты. Сейчас нам главное запустить производство и снабжать наши батареи реальными заказчиками, которые уже тестировали бы их в реальных условиях.

– Вы можете назвать заказчиков? Что это за бренды?

– Среди них есть некоторые известные компании, я не думаю, что могу сейчас озвучивать. Скажу так: сейчас ожидают сотрудничества с нами около 5-8 компаний в США и примерно 5 компаний в Евросоюзе. Но хочу подчеркнуть, что наш продукт – это не батарея. Наш продукт несколько иной – это переход к новой цивилизации. А батарея – это только один из инструментов этого перехода.

– Если вам все удастся, скажем так – при идеальном развитии событий, где вы видите применение своего изобретения в широком спектре?

– Я могу вам сказать к чему мы идем. Это вопрос, возможно, несколько лет. Сейчас мы начнем реальные продажи батарей, начнем наращивать свои возможности в плане производства. Дальше мы планируем построить в Украине автономное полностью энергонезависимое поселение, я бы назвал его научным городком. По сути, мы уже приобрели землю под этот проект.

Это поселение будет построено вокруг завода, который будет производить как наши батареи, так и другую продукцию из области чистых энергетических технологий. Этот городок станет наглядным примером того, как можно развивать энергетику и вообще социальные отношения принципиально иным образом.

– Где будет находиться этот научный городок?

– в Украине. Очень близко к Ивано-Франковску. Собственно, я в свое время и переехал из Киева в Ивано-Франковск, потому что увидел здесь перспективы для своего проекта города будущего. Произошло это после встречи с CEO проекта Promprylad.Renovation Юрием Филюком, который и пригласил меня на "Промпрылад".

– Итак, с Украиной вы порывать не собираетесь, но при этом регистрируете свою компанию в США. Как это будет совмещаться?

– Мы осознаем, что чтобы быть глобальной компанией, нужно стартовать с США. А мы нацелены на то, чтобы мы были глобальной компанией. Мы находимся в режиме диалога с Федеральным правительством. У нас были встречи в Вашингтоне с Государственным департаментом, и мы получили его поддержку. Собственно, часть нашей команды находится в США на акселерации при поддержке Госдепартамента.

В Соединенных Штатах будет полностью сосредоточен весь процесс, связанный с созданием и защитой интеллектуальной собственности, а также с привлечением финансовых ресурсов. Собственно, из США будут поступать инвестиции на создание научных и производственных мощностей, которые будут размещены в Украине. В частности, в Ивано-Франковске на "Промпрыладе" у нас остается лаборатория, но мы будем расширяться.

– Вы планируете выходить на IPO?

– Да, мы идем по классическому пути известных миллиардных компаний. Нам вообще говорят, что мы – будущий энергетический Google.

– Кстати о Google. Говорят, эта компания уже инвестирует в вас…

– Да. В декабре 2022 года в рамках кампании Google for Startups Ukraine Support Fund из полутора тысяч украинских стартапов было отобрано 50, которым компания Google оказала поддержку – как финансовую, так и своими инструментами. Что касается суммы инвестиций, то нас просили ее не разглашать.

Интересно, что среди победителей мы были едва ли не единственным технологическо-производственным или хардверным стартапом, тогда как другие относятся преимущественно к IT-сектору.

– Вернемся к вашему изобретению. Из чего производятся ваши аккумуляторы SorbiForce?

– Наши батареи производятся из углеродного материала, сырьем для которого могут быть даже отходы. Собственно, мы и используем отходы – это отходы сельского хозяйства, в частности, солома. При изготовлении углеродного материала мы используем технологию карбонизации, то есть обугливание органики без доступа кислорода.

Мы также работаем над использованием переработанного пластика и других отходов. Таким образом, нашей миссией, кроме сохранения и накопления энергии и стабилизации энергосети, является еще и уменьшение доли отходов в окружающей среде.

– То есть ваше будущее производство – это когда на входе подается сырье, в частности отходы, а на выходе получается экологически чистая углеродная батарея?

– Именно так.

– Каков срок службы ваших накопителей энергии и что планируется делать с отработанными батареями?

– У нас в лаборатории стоят тестировочные машины, которые круглосуточно работают на заряд и разряд с интенсивностью до 10 циклов в сутки. Даже когда были отключения электроэнергии, это тестировочное оборудование работало без остановок благодаря павербанкам.

Физически мы уже подтвердили 5 тысяч циклов заряда и разряда. Это тестирование продолжается и мы рассчитываем, что целевой срок службы наших батарей будет не менее 10 лет, а то и 15-20 лет. После этого наши батареи можно будет восстанавливать и снова запускать еще 10 лет.

– Теряют ли они мощность со сроком эксплуатации?

– Три года мы тестировали батарею в достаточно жестком режиме и она потеряла 15% своей мощности. Но после того, как мы восстановили электролит, батарея показала те же параметры, которые были в первую неделю эксплуатации ее новой. Процесс восстановления длится около 8 минут прямо на месте эксплуатации. Параллельно мы работаем над тем, чтобы батарея самовосстанавливалась.

– Сколько будет стоить такая батарея, когда выйдет на рынок?

– Не могу сейчас назвать цифры. Я так скажу: это самая дешевая из возможных и вообще существующих технологий на ближайшие десять лет. Это не мои слова, это сказали учёные Принстонского университета. Они уверены, что подобные системы являются самым дешевым способом хранения энергии и за ними будущее.

– А когда это будущее наступит? Когда можно будет купить эти батареи в Украине, например, для многоквартирного дома? Я к чему веду… У нас идет война и следующая зима может быть не легче предыдущей, поэтому люди ищут более надежные варианты, чем дизельные или бензиновые генераторы. Можно ли рассчитывать на ваше изобретение в промышленных масштабах в контексте подготовки к следующей зиме?

– Я думаю, с большой вероятностью возможно. Пока план таков: с учетом того, что идет война, мы настроены сначала закрыть ключевые вопросы относительно стабильности сети. То есть в приоритете сейчас не конечный потребитель, а узлы электросетей. Наши батареи могут использоваться в качестве больших накопителей энергии при электростанциях. А когда этот вопрос будет закрыт, мы будем спускаться на уровень потребителей.

– Были ли у вас какие-то коммуникации на эту тему с украинскими властями?

– На уровне стартапа нас поддержал государственный Украинский фонд стартапов, в том числе финансово. Благодаря этому мы приобрели сырье и доделали часть оборудования. Что касается уже продукта, то мы, к сожалению, пока не имели контактов с украинским правительством. Вместе с тем есть правительственная компания "Укргидроэнерго", которая имеет кредитную линию на закупку накопителей энергии где-то за рубежом на 200 млн долларов под гарантию правительства. И это немного грустная история для нас.

– Напоследок скажите, пожалуйста, такое: когда на Западе слышат, что вы из Украины, это как-то помогает в данный период? Возможно, открывает больше дверей?

– Когда люди на Западе слышат, что я из Украины, то прежде всего у них исчезает улыбка – они чувствуют нашу боль. Конечно поддерживают, прежде всего, эмоционально. Что касается другой поддержки, то я не из тех людей, которые рассчитывали бы на большее. Я за то, чтобы все двигалось естественным путем. Я полагаюсь только на свои силы и силы своей команды.

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