Раненым военным упростили оформление отпусков и увольнений: Зеленский подписал соответствующий закон

В Украине упрощен порядок оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов Вооруженных сил для раненых военных. Теперь для этого не нужно возвращаться в воинскую часть.

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Соответствующий закон 28 июня подписал президент Владимир Зеленский. Согласно ему, для раненых украинских защитников был существенно упрощен порядок реализации постановлений военно-врачебной комиссии (ВВК).

В частности, как пояснила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, для оформления отпуска или увольнения военным не нужно возвращаться в воинскую часть.

"В период действия военного положения воины, которые были признаны ВВК непригодными к военной службе или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП, где из воинской части, с помощью электронного документооборота, можно будет получить необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы", – отметила чиновница.

Маляр добавила, что улучшение качества медобслуживания и обеспечения при прохождении ВЛК является одной из приоритетных задач Медицинских сил ВСУ и правительства.

Замглавы Минобороны напомнила, что информация о процессе прохождения ВЛК доступна на веб-портале turbota.mil.gov.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Врачи спасли воина из Львова, который был тяжело ранен на Донецком направлении. Осколок мины попал в голову и застрял в левом полушарии, парализовав тело. 28-летний Роман Ковалик не только выжил, но и восстановился.

– 30 июня Зеленский подписал закон о выплатах военным, согласно которому доплаты в 30-100 тыс. грн остались прежними. В то же время выросли выплаты срочникам, курсантам и инструкторам, также увеличена продолжительность отпусков для военных.