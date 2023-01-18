Люди несут цветы на место трагедии: как сейчас выглядит место крушения в Броварах. Видео

На территории возле детского дошкольного учреждения в Броварах Киевской области, где с утра 18 января произошла трагическая авиакатастрофа, продолжают работать сотрудники спасательных служб. Туда также приходят местные жители. Люди приносят цветы в память о погибших руководителях Министерства внутренних дел, рядовых сотрудниках и ребенке.

Видео дня

Кадры с места инцидента сделал корреспондент OBOZREVATEL. Детские площадки и корпус учреждения свидетельствуют о страшных событиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сразу после взрыва на территории детсада вспыхнул сильный пожар, поскольку баки служебного вертолета были заполнены топливом перед перелетом в Харьков. Туда чиновники летели в командировку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на борту вертолета, который 18 января упал в Броварах Киевской области, находились руководители Министерства внутренних дел Украины. Также в результате катастрофы погибли члены экипажа.

Гибель детей и высокопоставленных чиновников МВД вызвала волну соболезнований и скорби не только у простых украинцев. Эпитафии с теплыми словами о погибших опубликовали певица Тина Кароль, музыкант и фронтмен рок-коллектива Святослав Вакарчук, а также президент Украины Владимир Зеленский.

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