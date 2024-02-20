'В самые трудные моменты истории мы не сдаемся': Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни обратился к украинцам. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства заявил, что украинцы умеют бороться за собственную свободу и не сдаются даже в самые трудные моменты.

Зеленский отметил, что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю. Об этом президент заявил в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что 10 лет назад украинцы решили раз и навсегда, что хотят и будут жить только в европейском государстве. Именно это стремление народа было стимулом для борьбы. Также он добавил, что такой же стимул для борьбы украинцы сохранили и сегодня.

"10 лет назад украинцы решили раз и навсегда: мы хотим и будем жить только в европейском государстве. Все это 10 лет назад для народа было стимулом бороться. Все это стимул для нас и сегодня. Защищать свою землю. Защищать свою свободу. Защищать свое завтра. Защищать свою Украину. Слава Украине!" – подчеркнул глава государства.

Напомним, ГБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом за расстрел "Небесной Сотни" 18-20 февраля 2014 года предстанет экс-президент Виктор Янукович и руководители всего силового блока, находившиеся в должностях на момент совершения этого преступления.

Ранее в Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что Янукович постоянно находился на связи с Виктором Медведчуком во время расстрелов активистов на Майдане. Один из таких разговоров состоялся 20 февраля, именно в то время, когда в сердце украинской столицы расстреливали десятки человек.

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