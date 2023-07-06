'Люди не верили, что вернутся домой': в Ирпене восстановили 18-этажку, в которую находилось более 20 прилетов. Фото

4 июля на крыше самого высокого дома города-героя Ирпеня состоялось камерное событие по презентации первых общих достижений администрации города и благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность" – были завершены работы над 18-этажным домом из ЖК "Синергия 2+", который получил значительные повреждения от русских оккупантов. В здание было более 20 прямых "прилетов". Все верхние этажи были повреждены либо прямыми ушибами, либо обломками, а в 10 квартирах не осталось даже стен, только монолитные несущие конструкции.

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Модератор события Наталья Островская, ирпинчанка и журналистка, которая освещает события в Украине с первого дня великой войны, приглашала поочередно высказаться спикеров. Первым взял слово городской голова Александр Маркушин. Он отметил, что повреждения здания были настолько значительны, что многие фонды просто не брались помогать.

"Жители до последнего не верили, что смогут вернуться домой, но мы это сделали. Спасибо за это своей команде и нашим партнерам – благотворительному фонду "Леруа Мерлен Солидарность". Должен отметить, что это только начало, и у нас в работе с фондом еще 11 многоквартирных домов в городе", – сообщил мэр Ирпеня.

Заместитель городского головы Андрей Кравчук добавил, что главное в этом проекте – это люди: "Все мы знаем статистику: сколько в Ирпене были разрушены здания, какие суммы нужны на восстановление жилищного фонда и т.д. Но главное – помнить, что по каждой этой цифре стоят конкретные люди. Люди, которые в прошлом году потеряли все или почти все, а теперь могут вернуться к себе домой".

Перед тем как слово взяла глава ОСМД "Титан" Ирина Чернышева, все собравшиеся почтили молчанием героическую гибель жителя этого дома - работника Национального заповедника "София Киевская" Дениса Борисова. Он защищал наше государство. "Война рядом с нами. Мы продолжаем борьбу. Но пока мы дома, и это самое главное. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможно", – отметила Ирина.

И в конце благодарил Матьо-Мари Арден, глава благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность": за доверие, возможность чувствовать себя полезным во время этой страшной войны, искренние эмоции счастливых людей, которые смогут снова жить у себя дома.

"В начале июля прошлого года мы с генеральным директором компании поехали в почти полностью разрушенный военный городок в Гостомеле. Я до сих пор помню запах пахоты. Мы виделись и общались с людьми, которые остались жить в домах в аварийном состоянии. Если до этой поездки мы только задумывались над созданием фонда, именно там мы убедились в этом на 100%. Фонд будет создан и он будет оказывать помощь в восстановлении жилья. Собственно, работа над восстановлением дома ЖК "Синергия 2+" как раз тогда и началась. А сейчас мы видим результаты. Я и моя команда счастливы!", – подчеркнул Матьо-Мари Арден.

Напомним, чтобы сделать здание пригодным для жизни, фонд потратил около 10 миллионов гривен. Средства были направлены на восстановление сильно поврежденных фасадов, а также на ремонт шести квартир, наиболее пострадавших от обстрелов. Всего, работая в 8 регионах Украины, благотворительный фонд "Леруа Мерлен Солидарность" потратил более 2 млн. евро.

Благотворительная организация "Благотворительный фонд Леруа Мерлен Солидарность" была создана в октябре 2022 года французской благотворительной организацией "Адео Солидарити Фонд" и ООО "Леруа Мерлен Украина" с целью оказания помощи жителям Украины в восстановлении их жилищ и социальной инфраструктуры, которые были повреждены от вражеских атак.

В настоящее время фонд помогает с восстановлением 52 объектов как частной, так и коммунальной собственности. За 9 месяцев работы было предоставлено пособия на сумму около 2 млн евро.