Люди действуют рационально: социолог Паниотто сказал, сколько украинцев готовы на 'мир любой ценой'

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сказал, что только от 4% до 7% граждан Украины готовы к "миру любой ценой" без каких-либо гарантий от государства-агрессора или союзников. Мнения украинцев по поводу завершения войны зависят от успехов ВСУ на фронте и помощи от Запада.

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Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA. Таковы данные последнего соцопроса КМИС.

"Если говорить просто: "мир любой ценой", "мир за территориальные уступки", то таких людей от 4% до 7%. Другие соглашаются только при условии, что кроме мира будут еще определенные гарантии. В частности, это исследование показывает, что без вступления Украины в НАТО большинство против территориальных уступок. В различных вариантах вступление в Североатлантический союз добавляет приблизительно еще 20% соглашающихся людей. То есть люди действуют рационально", – отметил Паниотто.

Также он прокомментировал данные исследования, показавшего, что по сравнению с февралем 2024 года больше украинцев готово к территориальным уступкам ради мира – этот показатель увеличился с 26% до 32%.

По убеждению Паниотто, прежде всего, это связано с ситуацией на фронте, а также с темпами и объемами военной помощи Украине от партнеров.

"С февраля этот процент действительно вырос до трети населения, но с мая он не сильно изменился. Были какие-то положительные тенденции, операция ВСУ в Курской области, поэтому этот показатель стабилизировался. Но дело в том, что ситуация сложная и может быть много вариантов. Мы измеряем какие-то отдельные варианты, поэтому сказать, на что люди согласны, а на что не согласны, сложно. Поэтому мы стараемся предлагать пакеты, не один вопрос, а много вопросов. И в зависимости от этого люди более или менее склонны к территориальным уступкам", – сказал гендиректор КМИС.

Он добавил, что можно говорить о том, что процент украинцев, готовых на территориальные уступки, снизится, если у Сил обороны будут успехи на фронте и Запад будет передавать нам большее вооружение.

"В нашем опросе был еще один вопрос – о том, как долго вы готовы терпеть войну. Приблизительно 73% – эта цифра практически не изменялась с 2022 года – готовы терпеть столько, сколько нужно. Сейчас этот процент снизился до 63%. Есть еще близко 6%, которые готовы терпеть еще год. Так, в общей сложности 69% опрошенных готовы к относительно продолжительному периоду войны. То есть этот процент снижается, но большинство готово терпеть, если это приведет к каким-то положительным результатам для Украины", – рассказал Паниотто.

Как сообщал OBOZ.UA, исследование КМИС показало, что на октябрь 2024 года 32% граждан Украины были готовы к территориальным уступкам ради мира. Еще в феврале на это согласились бы только 26%. В то же время 58% украинцев выступают против территориальных уступок.

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