Любили друг друга и погибли в один день: что известно о супругах-пограничниках, чьи жизни оборвало ДТП

Супруги-пограничники Неля и Александр Доценко служили в одном отряде, а перед оккупацией успели эвакуировать из Бердянска единственного ребенка. Теперь мальчик остался сиротой – родители погибли в ДТП, когда наконец-то вырвались с фронта его проведать. Встреча семьи оказалась последней.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Смертельное ДТП

О страшном аварии, произошедшей в Хмельницкой области, в воскресенье 29 января сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Это случилось в районе села Качуринцы, расположенного в 40 километрах от областного центра.

На трассе Е-50 столкнулись Volkswagen Touran, в котором ехали мужчина и женщина, и грузовик MAN. От удара супруги погибли на месте, а водитель большегруза был госпитализирован.

Сейчас правоохранители занимаются расследованием смертельной аварии, однако жизни людей уже не вернешь. Ужасно и то, что погибшими оказались офицеры Госпогранслужбы Неля и Александр Доценко, которые после начала полномасштабного вторжения России служили на южном направлении.

Служили в одном отряде

Подполковника Нелю Доценко хорошо знали журналисты и без преувеличения можно сказать – любили и уважали. Улыбчивая молодая женщина, несмотря на долгие годы российской агрессии и многочисленные трудности, не теряла оптимизма и веры в победу Украины.

Как рассказал OBOZREVATEL спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, Неля родом из Тернопольской обл. С 2003 по 2007 годы училась и окончила Национальную академию ГНСУ им. Б. Хмельницкого, получила квалификацию бакалавра права.

После окончания учебы военную службу проходила на различных должностях в пограничных подразделениях Азово-Черноморского регионального управления пограничного ведомства.

В 2016 году Неля Доценко присоединилась к коммуникационному направлению ГПСУ: сначала на должности в пресс-службе, которая отвечала за административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым, а с конца 2017 года служила в зоне Антитеррористической операции на Донбассе и Операции Объединенных сил.

"Неля была помощником начальника пограничного отряда – начальником пресс-службы в пределах Луганской области. В 2021 году по семейным обстоятельствам продолжила службу в Бердянском отряде. Всегда жизнерадостная, ответственная, очень любила родных и Украину. Несмотря на любые сложности, шла до конца", – говорит Демченко.

Полковник Александр Доценко организовывал и осуществлял оперативно-розыскную деятельность в составе Бердянского пограничного отряда ГПСУ.

Как рассказала OBOZREVATEL руководитель пресс-службы этого погранотряда, она была знакома с полковником больше десяти лет.

"Александр родом из Днепропетровской области. Окончил Национальную академию Госпогранслужбы, около 23 лет посвятил себя делу охраны государственной границы. Службу начал с 79 пограничного отряда. Мы с ним познакомились, когда он уже руководил одним из подразделений ДПСУ в Геническе", – поделилась Светлана.

Она убеждена, что гибель полковника Доценко – огромная потеря не только для Бердянского погранотряда, но и для всего ведомства.

"Я до сих пор не могу поверить, что он уже никогда не позвонит. Он был очень светлым, позитивным человеком, а также одновременно и требовательным руководителем, и готовым всегда дать совет, прийти на помощь. К нему подчиненные часто обращались за советом как старшему товарищу. И даже если он не всегда мог помочь, то делал все, чтобы найти способ решения проблемы", – говорит Светлана.

Коллеги Нели и Александра Доценко рассказали, что пара очень любила друг друга и заботилась. Конечно же, очень скучали по сыну, которого вынуждены были эвакуировать из Бердянска на Хмельниччину к матери Нели.

С начала полномасштабного вторжения предоставление полноценных отпусков военнослужащим было приостановлено (разве что возможны краткосрочные – по семейным обстоятельствам) и семья Доценко не стала исключением. Им дали несколько дней, чтобы проведать ребенка, который растет вдалеке от места службы родителей. И никто не мог подумать, что долгожданная поездка обернется такой бедой.