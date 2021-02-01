Ляшко отчитался о поверхностной проверке VIP-вакцинации в Украине

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что до сих пор официально ни одна вакцина против коронавируса не пересекала границу Украины.

В то же время информация о тайных прививках для "избранных" топ-чиновников и нардепов, по его словам, не подтверждена. Об этом заместитель главы Министерства здравоохранения сказал в интервью ТСН.

В частности, он ответил на вопрос журналиста о вакцинации некоторых должностных лиц препаратом Pfizer по $4 тыс., который нелегально завезли в страну из Израиля, а также о причастности к этому процессу профильного медкомитета Верховной Рады.

"Информация, которая появилась в СМИ, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проверена нашей комиссией по аттестации учреждений здравоохранения. По результатам комиссия не подтвердила таких фактов", – заверил Ляшко.

Главный санврач добавил, что далее расследованием должны заниматься правоохранительные органы.

"Потому что официально и даже подпольно во время проверки конкретного учреждения здравоохранения наши эксперты, которые были в составе комиссии, нарушений не обнаружили", – подчеркнул он.

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