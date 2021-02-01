Ляшко отчитался о поверхностной проверке VIP-вакцинации в Украине
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что до сих пор официально ни одна вакцина против коронавируса не пересекала границу Украины.
В то же время информация о тайных прививках для "избранных" топ-чиновников и нардепов, по его словам, не подтверждена. Об этом заместитель главы Министерства здравоохранения сказал в интервью ТСН.
В частности, он ответил на вопрос журналиста о вакцинации некоторых должностных лиц препаратом Pfizer по $4 тыс., который нелегально завезли в страну из Израиля, а также о причастности к этому процессу профильного медкомитета Верховной Рады.
"Информация, которая появилась в СМИ, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проверена нашей комиссией по аттестации учреждений здравоохранения. По результатам комиссия не подтвердила таких фактов", – заверил Ляшко.
Главный санврач добавил, что далее расследованием должны заниматься правоохранительные органы.
"Потому что официально и даже подпольно во время проверки конкретного учреждения здравоохранения наши эксперты, которые были в составе комиссии, нарушений не обнаружили", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
израильский врач-анестезиолог Борис Брыль предположил, что вакцину от COVID-19 для тайной иммунизации украинских VIPов могли доставлять из Израиля чартерными рейсами.
Перевозки контрабандного препарата компаний Pfizer и BioNTech могла организовать израильская фирма TLV.
По информации главы редакционного совета OBOZREVATEL, президента Федерации баскетбола Михаила Бродского, премьер Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе "слуга" Радуцкий, в течение недели вакцинировались в клинике Mediland.
Сотрудница этой компании подтвердила, что на базе учреждения подпольно делали прививки.
OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинации "избранных".
Тем временем глава Минздрава Максим Степанов назвал недопустимой и мерзкой ситуацию с тайной вакцинацией против COVID-19 "избранных". По его словам, в Украине вполне могут лишить лицензии клинику, на базе которой, вероятно, делали такие прививки.
Не так давно украинская журналистка раскрыла имена тех, кто нелегально мог ввезти в страну вакцину для VIPов.