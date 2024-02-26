Львовский союз архитекторов призвал поддержать предложение Фонда Порошенко по восстановлению Музея Шухевича

Львовская областная организация Союза архитекторов Украины обратилась к областным и городским властям с призывом поддержать предложение Фонда Порошенко по восстановлению Музея Шухевича.

Об этом говорится в открытом письме львовских архитекторов в адрес председателя ОВА Максима Козицкого и городского головы Андрея Садового. Обращение было принято на заседании правления Львовской областной организации Союза архитекторов Украины 21 февраля 2024 г.

"В Львовскую областную организацию Союза архитекторов Украины (ЛОО НСАУ) обратился Благотворительный Фонд Петра Алексеевича Порошенко с предложением принять участие в обсуждении и выработке соответствующей позиции и последовательности восстановления разрушенного Музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в селе Белогорща. Данное сооружение было разрушено в ночь на 01 января 2024 года в результате преднамеренной атаки дронов-камикадзе российской армии, во время захватнической российско-украинской войны, начатой ​​в феврале 2022 года. 17 января 2024 года по инициативе Фонда Петра Порошенко уже состоялась первая организационная встреча с заинтересованными сторонами с целью выработки плана следующих мероприятий и было объявлено о выделении этим Фондом средств в сумме 4 млн грн на восстановление здания музея", – говорится в документе.

"Накануне мэром Львова было объявлено о намерении провести международный архитектурный конкурс на предмет восстановления Музея Шухевича, а также предложено нашему Союзу принять участие в организации этого конкурса и делегировать в жюри представителя Союза. Учитывая развертывание динамики предложений от разных заинтересованных лиц, на заседании правления Союза архитекторов Львовской области была обсуждена ситуация, складывающаяся и принято решение рекомендовать и Фонду Порошенко и Городскому голове рассмотреть следующие предложения", – отмечают в письме львовские архитекторы.

Восстановление здания разрушенного музея в селе Белогорща не требует проведения архитектурного конкурса международного уровня из-за отсутствия предмета творческого конкурсного поиска, потому что речь идет только о максимальном воспроизведении исторической аутентики, как артефакта по материалам различных архивов и проектной документации, которые сохранились в доступном и надлежащем виде. Также сделано 3D-сканирование объекта до и после атаки. Впереди тяжелая и прецизионная работа историков, реставраторов и руководства Музея говорится в письме.

"А потому, представляется целесообразным провести историческое восстановление музея в селе Белогорща, как объекта культурного наследия и символа несокрушимости и борьбы, а международный архитектурный конкурс провести на комплексное благоустройство прилегающей территории включительно с созданием напротив музея общественного пространства возле установленного памятника Роману Шухевичу с привлечением территории лесопарка Белогорща. Также на свободной территории можно рассмотреть возможность строительства современного информационно-образовательного центра Истории освободительной борьбы с туристической инфраструктурой с обеспечением инклюзивности, где среди прочего в нем предусмотреть укрытие с фондохранилищем", – отмечают специалисты.

Территория, на которой расположен музей Шухевича, и территория напротив дороги нуждаются в неотложном профессиональном и комплексном решении интеграции немалого открытого пространства с памятником Шухевичу в градостроительный образ улицы Белогорща. При этих обстоятельствах ЛОО НСАУ готово максимально содействовать в подготовке всех надлежащих документов на восстановление разрушенного Музея Романа Шухевича в селе Белогорща и в проведении международного конкурса на лучшее проектное предложение развития прилегающих к нему территорий – говорится в письме.

"Считаем и глубоко убеждены, что, руководствуясь принципами цивилизованного взаимоуважения, профессионализма и открытого диалога, мы вместе способны продемонстрировать мудрость и высокий уровень культуры, быть примером в государстве и заграницей для решения любых сложных и судьбоносных вопросов сохранения истории и европейского развития нашей страны", – подчеркивают в союзе.