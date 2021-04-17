Львовщина стала лидером по вакцинации против COVID-19 за сутки: данные по регионам

В Украине за минувшие сутки, 16 апреля, прививки от коронавируса сделали 13 044 людям. Меньше всего украинцев вакцинировали в Кировоградской области – 86 человек.

С начала кампании вакцинации привили 445 861 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в себя в Facebook. Он добавил, что завершили вакцинацию уже пятеро украинцев, из них двое получили одну дозу за рубежом.

Больше всего прививок вчера сделали во Львовской области – 2 689, Киеве – 1 764, на Житомирщине – 921 и Ивано-Франковщине – 627. По состоянию на 16 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 463 119 человек.

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 1 764 прививки;

Винницкая область – 286 прививок;

Волынская область – 584 прививки;

Днепропетровская область – 450 прививок;

Донецкая область – 500 прививок;

Житомирская область – 921 прививки;

Закарпатская – 554 прививки;

Запорожская область – 420 прививок;

Ивано-Франковская область – 627 прививок;

Киевская область – 150 прививок;

Кировоградская область – 86 прививок;

Луганская область – 320 прививок;

Львовская область – 2 689 прививок;

Николаевская область – 141 прививки;

Одесская область – 571 прививки;

Полтавская область – 293 прививки;

Ривненская область – 427 прививок;

Сумская область – 163 прививки;

Тернопольская область – 408 прививок;

Харьковская область – 217 прививок;

Херсонская область – 146 прививок;

Хмельницкая область – 440 прививок;

Черкасская область – 134 прививки;

Черновицкая область – 250 прививок;

Черниговская область – 303 прививки.

Напомним, что из-за срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину излишки отныне станут недоступны для публичных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, на утро субботы, 17 апреля, в Украине официально подтверждено 1 936 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 984 – обнаружены за минувшие сутки.