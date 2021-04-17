Львовщина стала лидером по вакцинации против COVID-19 за сутки: данные по регионам
В Украине за минувшие сутки, 16 апреля, прививки от коронавируса сделали 13 044 людям. Меньше всего украинцев вакцинировали в Кировоградской области – 86 человек.
С начала кампании вакцинации привили 445 861 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в себя в Facebook. Он добавил, что завершили вакцинацию уже пятеро украинцев, из них двое получили одну дозу за рубежом.
Больше всего прививок вчера сделали во Львовской области – 2 689, Киеве – 1 764, на Житомирщине – 921 и Ивано-Франковщине – 627. По состоянию на 16 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 463 119 человек.
Количество прививок в регионах за сутки:
г. Киев – 1 764 прививки;
Винницкая область – 286 прививок;
Волынская область – 584 прививки;
Днепропетровская область – 450 прививок;
Донецкая область – 500 прививок;
Житомирская область – 921 прививки;
Закарпатская – 554 прививки;
Запорожская область – 420 прививок;
Ивано-Франковская область – 627 прививок;
Киевская область – 150 прививок;
Кировоградская область – 86 прививок;
Луганская область – 320 прививок;
Львовская область – 2 689 прививок;
Николаевская область – 141 прививки;
Одесская область – 571 прививки;
Полтавская область – 293 прививки;
Ривненская область – 427 прививок;
Сумская область – 163 прививки;
Тернопольская область – 408 прививок;
Харьковская область – 217 прививок;
Херсонская область – 146 прививок;
Хмельницкая область – 440 прививок;
Черкасская область – 134 прививки;
Черновицкая область – 250 прививок;
Черниговская область – 303 прививки.
Напомним, что из-за срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину излишки отныне станут недоступны для публичных лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, на утро субботы, 17 апреля, в Украине официально подтверждено 1 936 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 984 – обнаружены за минувшие сутки.