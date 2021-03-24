Львов войдет в "красную" зону карантина: что запретят

Алексей Титофф Общество 10:38, 24.03.2021 Обновлено: 10:54, 24.03.2021

В четверг, 25 марта, Львов из-за критической ситуации с COVID-19 будет находиться в "красной" зоне карантина.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил в Facebook глава города Андрей Садовый.

Во Львове будет запрещена работа:

  • непродовольственных рынков;

  • заведений питания, кроме онлайн-заказ и на вынос;

  • торгово-развлекательных центров;

  • развлекательных заведений и ночных клубов;

  • все массовые мероприятия.

Разрешено работать:

  • аптекам;

  • зоомагазинам;

  • цветочным и семенным магазинам;

  • магазинам по продаже средств связи;

  • мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;

  • салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам – только по предварительной индивидуальным записи.

Садовый добавил, что школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове продлили усиленный карантин до 4 апреля.

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