Львів увійде до "червоної" зони карантину: що заборонять

Олексій Тітофф Суспільство 10:38, 24.03.2021 Оновлено: 10:54, 24.03.2021

У четвер, 25 березня, Львів через критичну ситуацію з COVID-19 буде перебувати в "червоній" зоні карантину.

Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив у Facebook голова міста Андрій Садовий.

У Львові буде заборонено роботу:

  • непродовольчих ринків;

  • закладів харчування, крім онлайн-замовлення та на винос;

  • торгово-розважальних центрів;

  • розважальних закладів та нічних клубів;

  • усі масові заходи.

Дозволено працювати:

  • аптекам;

  • зоомагазинам;

  • квітковим та насіннєвим магазинам;

  • магазинам з продажу засобів зв’язку;

  • майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;

  • салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.

Садовий додав, що школи залишаються на дистанційному навчанні. Транспорт продовжить працювати у посиленому карантинному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові продовжили посилений карантин до 4 квітня.

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