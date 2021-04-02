Львов стал эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко Общество 09:29, 2.04.2021 Обновлено: 09:42, 2.04.2021

За минувшие сутки, 1 апреля, коронавирусом во Львовской области заболели 1 668 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также много новых зараженных обнаружили в Одесской – 1 608, Киевской – 1 273, Харьковской – 1 494, Хмельницкой – 1 351 и Днепропетровской областях – 1 178. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Кировоградской области – 166.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1164 случая

  • Винницкая область – 815 случаев

  • Волынская область – 522 случая

  • Днепропетровская область – 1178 случаев

  • Донецкая область – 852 случая

  • Житомирская область – 855 случаев

  • Закарпатская – 389 случаев

  • Запорожская область – 755 случаев

  • Ивано-Франковская область – 415 случаев

  • Киевская область – 1156 случаев

  • Кировоградская область – 166 случаев

  • Луганская область – 187 случаев

  • Львовская область – 1668 случаев

  • Николаевская область – 456 случаев

  • Одесская область – 1608 случаев

  • Полтавская область – 693 случая

  • Ривненская область – 635 случаев

  • Сумская область – 786 случаев

  • Тернопольская область – 710 случаев

  • Харьковская область – 1494 случая

  • Херсонская область – 221 случай

  • Хмельницкая область – 1351 случай

  • Черкасская область – 768 случаев

  • Черновицкая область – 466 случаев

  • Черниговская область – 583 случая

Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве могут ввести еще более жесткий локдаун – с запретом на перемещение по улицам в комендантский час после 22:00.

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