Львів став епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за областями
За минулу добу, 1 квітня, на коронавірус у Львівській області захворіло 1 668 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.
Також багато нових заражених виявили в Одеській – 1 608, Київській – 1 273, Харківській – 1 494, Хмельницькій – 1 351 і Дніпропетровській областях – 1 178. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 26 березня зафіксували в Кіровоградській області – 166.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1164 випадки
Вінницька область – 815 випадків
Волинська область – 522 випадки
Дніпропетровська область – 1178 випадків
Донецька область – 852 випадки
Житомирська область – 855 випадків
Закарпатська – 389 випадків
Запорізька область – 755 випадків
Івано-Франківська область – 415 випадків
Київська область – 1156 випадків
Кіровоградська область – 166 випадків
Луганська область – 187 випадків
Львівська область – 1668 випадків
Миколаївська область – 456 випадків
Одеська область – 1 608 випадків
Полтавська область – 693 випадки
Рівненська область – 635 випадків
Сумська область – 786 випадків
Тернопільська область – 710 випадків
Харківська область – 1494 випадки
Херсонська область – 221 випадок
Хмельницька область – 1351 випадок
Черкаська область – 768 випадків
Чернівецька область – 466 випадків
Чернігівська область – 583 випадки
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Києві можуть ввести ще більш жорсткий локдаун – із забороною на переміщення вулицями в комендантську годину після 22:00.