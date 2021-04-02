Львів став епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за областями

Карина Бондаренко Суспільство 09:29, 2.04.2021 Оновлено: 09:42, 2.04.2021

За минулу добу, 1 квітня, на коронавірус у Львівській області захворіло 1 668 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Також багато нових заражених виявили в Одеській – 1 608, Київській – 1 273, Харківській – 1 494, Хмельницькій – 1 351 і Дніпропетровській областях – 1 178. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 26 березня зафіксували в Кіровоградській області – 166.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1164 випадки

  • Вінницька область – 815 випадків

  • Волинська область – 522 випадки

  • Дніпропетровська область – 1178 випадків

  • Донецька область – 852 випадки

  • Житомирська область – 855 випадків

  • Закарпатська – 389 випадків

  • Запорізька область – 755 випадків

  • Івано-Франківська область – 415 випадків

  • Київська область – 1156 випадків

  • Кіровоградська область – 166 випадків

  • Луганська область – 187 випадків

  • Львівська область – 1668 випадків

  • Миколаївська область – 456 випадків

  • Одеська область – 1 608 випадків

  • Полтавська область – 693 випадки

  • Рівненська область – 635 випадків

  • Сумська область – 786 випадків

  • Тернопільська область – 710 випадків

  • Харківська область – 1494 випадки

  • Херсонська область – 221 випадок

  • Хмельницька область – 1351 випадок

  • Черкаська область – 768 випадків

  • Чернівецька область – 466 випадків

  • Чернігівська область – 583 випадки

Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Києві можуть ввести ще більш жорсткий локдаун – із забороною на переміщення вулицями в комендантську годину після 22:00.

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