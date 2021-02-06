Появились фото самой дорогой камеры Лукьяновского СИЗО: как выглядят VIP-условия

Платная камера в Лукьяновском СИЗО в Киеве, проживание в которой обойдется в 2000 гривен за сутки, имеет большую площадь, чем обычная, свежий ремонт, а также отдельный душ.

Условия проживания в самой дорогой камере следственного изолятора в Украине показала журналистка "Сегодня" Лилиана Григорак. Отметим: 7 дней пребывания в этой VIP-камере стоит 8000 гривен, месяц – 12 000 гривен.

В Лукьяновском СИЗО есть шесть VIP-камер (одна из них женская). Там стоят по четыре односпальных кровати, тогда как в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных.

В платных "комнатах" есть кондиционер, микроволновая печь, плазменный телевизор, холодильник. Питание в жильцов улучшенного формата также отличается. Дневная норма у них одинаковая, но есть возможность выбора.

VIP-камера площадью ориентировочно 35 кв. м на четырех человек. В бесплатных на одного осужденного выделяется 2,5 кв. м, а это обычно – 12-14 человек в одной комнате.

"Но самое большое преимущество VIP-камер – душ и санузел, которые размещены внутри", – отметила журналистка.

Заявляется, что вырученные деньги из продажи мест в платных камерах пойдут на ремонт тех помещений, которые непригодны для нормальной жизни заключенных.

Напомним, в начале января-2021 министр юстиции Денис Малюська сообщил, что общий доход от использования платных камер в следственных изоляторах превысил 2 млн гривен.

Как писал OBOZREVATEL:

В июле 2020 года стало известно, что Минюст ввел новую услугу – приобретения подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.