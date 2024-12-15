Луганск – это Украина! Партизаны провели смелую акцию под носом у оккупантов

Активисты движения "Желтая Лента" продолжают действовать на временно оккупированных территориях Украины. Недавно они провели смелую акцию в захваченном Россией с 2014 года Луганске.

Видео дня

В людных местах облцентра благодаря "Желтой Ленте" появились символы сопротивления украинцев российской оккупации и напоминания: Луганск был, есть и будет украинским. Фото из оккупированного города появились в Telegram-канале движения сопротивления.

"Луганск — это Украина! Благодаря активистам движения "Желтая Лента" на улицах временно оккупированного Луганска появляется все больше проукраинских плакатов, граффити и патриотических листовок. В частности, символы сопротивления были распространены у здания колледжа Университета им. В. Даля, областного краеведческого музея , а также по улицам Гаевого квартала. Боремся – и победим!" – отметили в "Желтой Ленте".

В движении также обратились к украинцам, которые хотят стать частью украинского сопротивления: присоединиться к движению "Желтая Лента" можно через чат-бот "Разом": @zhovta_strichka_bot.

Напомним, ранее украинские патриоты устроили смелую акцию в Генической и Новой Каховке. Они оставили для врага "особые послания" на российских рублях: надписи с напоминанием, что территория Украины включает аннексированные Крым и части четырех украинских областей, и там до сих пор ждут Вооруженные силы.