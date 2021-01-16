"Локдауна нет!" Голубовская рассказала о реалиях в Украине: главное из интервью

Ведущий инфекционистк Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская считает, что нынешний усиленный карантин из-за коронавируса в Украине отнюдь не является локдауном. А статистика по заболеваемости COVID-19 – как и прежде неправдива.

По ее словам, граждане должны сами сознательно соблюдать установленные пандемией правила, а не критиковать всех за запрет купить какой-то товар, тогда как правительство со своей стороны – обеспечить обещанное повышение зарплаты медикам. Такими мыслями профессор, доктор медицинских наук поделилась в эфире "112 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вообще не вижу локдауна. В чем он выражается? Всюду толпы народа: Буковель, метро, магазины. Если уже и делать ограничительные мероприятия, то жесткими и не мене трех недель. Так делают во многих странах Европы, хотя нужно учесть, что там ситуация намного критичнее", – отметила Голубовская.

Она призналась, что ее лично пандемия коронавируса научила максимально мобилизировать все свои внутренние ресурсы и идти вперед несмотря ни на что.

"Вот я знала, что мне нужно делать, и мнения всех остальных, до которых понимание о том, что вообще происходит, дошло только месяца через четыре, меня не волновали", – заявила врач.

Также в интервью Голубовская рассказала:

Почему неправдива статистика по COVID-19

Профессор считает, что в Украине невозможно достоверно подсчитать точное количество зараженных COVID-19 из-за того, что люди сами не обращаются за помощью к врачам. Она отметила, что статистика страдает из-за излишнего бюрократизма.

"В Украине все разбалансировано за эти годы. Статистика Национальной службы здоровья, по моему мнению, будет отличаться от статистики Минздрава. А у Минздрава будет другая, чем в регионах, потому что все это собрать очень сложно. В стране до сих пор не учитываются случаи с отрицательными ПЦР-тестами", – пояснила медик.

Невысокая температура может указывать на COVID-19

Голубовская говорит, что невысокая температура тела может говорить о легкой форме коронавирусной болезни.

"37,2 это нормальная температура тела, которая может колебаться до этого предела в течение суток. Но это можно говорить только в привязке к конкретному пациенту, потому что есть тысячи различных причин возникновения температуры. В частности легкое течение COVID-19. Если нет других симптомов кроме температуры тела, нужно понаблюдать за собой, следить за своим самочувствием", – объяснила врач.

Какими должны быть зарплаты врачей

Зарплаты медиков в Украине не обязательно должны быть приравнены к европейским. Однако точно – больше, чем пособие по безработице, убеждена ведущий инфекционист Минздрава.

"На сегодня зарплата врачей меньше, чем пособие по безработице (с 1 июля 2020 года максимально возможный его размер составляет 8788 гривен. – Ред.). Куда еще больше можно унизить специальность", – возмутилась Голубовская.

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