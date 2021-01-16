Голубовская сказала, почему в Украине неправдива статистика по COVID-19

В Украине невозможно достоверно подсчитать точное количество зараженных коронавирусом (COVID-19) из-за того, что люди сами не обращаются за помощью к врачам.

Об этом в эфире "112 Украина" рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Также она отметила, что статистика страдает из-за излишнего бюрократизма.

"Невозможно посчитать статистику, потому что в Украине все разбалансировано за эти годы. Статистика Национальной службы здоровья, по моему мнению, будет отличаться от статистики Минздрава. А у Минздрава будет другая, чем в регионах, потому что все это собрать очень сложно. В Украине до сих пор не учитываются случаи с ПЦР отрицательными", – пояснила медик.

Также она объяснила, почему в Украине снижается количество поступаемых больных.

"При этом с середины декабря в клиниках снижается количество поступаемых больных. Это связано с тем, что огромное количество людей не обращаются ни за какой медпомощью даже если у них респираторное заболевание или подозрение на коронавирус. Например, во Франции по той же причине от статистики ускользает до 30% зараженных. Вторая причина – многие лечат дома даже тяжелые случаи заболевания", – подчеркнула Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Ольга Голубовская заявила, что не видит никакого локдауна, и призвала ужесточить ограничения.

Также она предупредила, что после праздников в Украине ожидается новый всплеск COVID-19.