Голубовская указала, какими должны быть зарплаты медиков в Украине

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская заявила, что зарплаты медиков в Украине не обязательно должны быть приравнены к европейским. Однако точно – больше, чем пособие по безработице.

Таким мнением профессор, доктор медицинских наук поделилась в эфире "112 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На сегодня зарплата врачей меньше, чем пособие по безработице (с 1 июля 2020 года максимально возможный его размер составляет 8788 гривен. – Ред.). Куда еще больше можно унизить специальность", – возмутилась врач.

Она отметила, что на одну зарплату, например, в Украине живут медики-представители социальных специальностей, которые работают с "опасными" пациентами, в том числе с точки зрения распространения инфекционных заболеваний.

Профессор также подчеркнула, что сейчас в медицинской сфере наблюдается огромный отток кадров, поэтому нужно вернуть обещанные достойные зарплаты медработникам.

"Считаю, что в стране можно найти деньги на зарплаты врачам. Ведь они – часть элиты общества", – подытожила Голубовская.

Напомним: в Украине 15 декабря 2020 года 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутнє" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год. Кабмин отказался повысить зарплаты медикам до 23 тыс. грн, объясняя это тем, что и без того медицинский персонал может рассчитывать на прибавку в размере около 30%.

При этом Польше врачам за сутки обещают их месячную зарплату в Украине, а также страховку. О том, как соседняя страна "охотится" на украинских медиков, для которых Кабмин не нашел денег – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская заявила, что если врачи в Украине продолжат получать зарплаты по 4 тыс. грн, то стране грозит медицинский коллапс. В частности, из-за массового выезда медиков за границу.