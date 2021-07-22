В Украине изменится погода: синоптик Гидрометцентра уточнил прогноз

Активный атмосферный фронт, который принес в Украину ливни, покидает территорию страны. С 23 июля установится спокойная нежаркая погода с прохладными ночами.

Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. "Штормовое предупреждение 21 июля оправдалось, ливни выпадали днем и ночью. Дальше ничего подобного на протяжении ближайших дней не ожидается", – спрогнозировал он.

Как уточнил синоптик, последними областями, на которые окажет влияние этот атмосферный фронт перед тем, как полностью покинуть территорию Украины, будут Херсонская и Запорожская. Там он принесет порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

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"По мере того, как фронт будет уходить, до конца дня ветер будет ослабевать, грозовая активность будет ослабевать, и это всё. Дождей и ливней, скорее всего, уже не будет. Ближайшие дни будут спокойными, нежаркая погода, прохладные ночи", – сказал Мурмыло.

Он добавил, что новая свежая воздушная масса, которая зашла в Украину, "собьет жару". Синоптик пояснил, что именно встреча двух воздушных масс с разными температурами "усилила эффект дождей и гроз".

Как писал OBOZREVATEL, Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на среду, 21 июля. Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз на август 2021 года.