Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВЛК: подробности

Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому лица с инвалидностью больше не будут направляться на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. Запрет был принят на заседании правительства в пятницу, 14 февраля.

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Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельнич в своем Telegram-канале. Он отметил, что правительство также изменило порядок подачи документов о ребенке с инвалидностью.

"Установлен запрет направления лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра, – подчеркнул постпред Кабмина.

Он отметил, что своим определением правительство внесло изменения в порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа лицами с инвалидностью. Также изменения внесены в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений призывников, военнообязанных и резервистов.

Теперь в Единый государственный реестр призывников будет включаться информация о наличии инвалидности, которую можно будет получить путем электронного запроса через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, с последующим отображением таких сведений в военно-учетном документе в электронной форме.

При наличии информации об инвалидности в реестре граждане с таким статусом не будут направляться на прохождение ВЛК.

Кроме того, вместо представления оригиналов документов, теперь разрешено подавать копии медицинских выводов об инвалидности ребенка до 18 лет, заверенные органами социальной защиты, учреждениями здравоохранения, Пенсионным фондом Украины или нотариально.

Копии других документов, подтверждающих инвалидность, также могут быть поданы с подписью подающего их лица при условии предъявления оригиналов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 13 февраля, президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий срок прохождения ВЛК для граждан, признанных ограниченно пригодными к военной службе. Теперь у них есть время до 5 июня 2025 года.

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