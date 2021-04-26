Ликвидатор ЧАЭС, сливший воду из-под реактора, месяц пробыл в коме из-за ДТП и перенес COVID-19

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Алексей Ананенко, который спустил воду под разрушенным взрывом реактором, четыре года назад после ДТП пробыл в коме 36 дней, а месяц назад заразился коронавирусом и получил 60% поражения легких.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Инженер-теплофизик, которому было 26 лет, когда произошла авария, рассказал журналистам: свой поступок тогда подвигом не считает.

"Это тогда была моя работа", – заявил Ананенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В первые дни ликвидировали пожар на станции часто голыми руками, без защиты. От радиации инженер-теплофизик в первый день спасался просто отвернувшись. "Я понимал, что доза большая оттуда идет", – сказал Ананенко.

Он вспомнил, что ему нужно было спуститься в подвал и открутить два вентиля. От этой задачи он не отказался, но попросил дать напарника. Им стал инженер Валерий Беспалов. Начальник смены Борис Баранов ждал подопечных за углом.

"Я позвонил Баранову и сказал, что мне нужен еще один. Он говорит, я дам, но буду там недалеко стоять и если не получается, то крикните", – рассказал ликвидатор.

Жена Алексея Валентина сообщила, что мужчину в 1989 году уволили по состоянию здоровья. "Начались проблемы", – сказала женщина.

Историю ДТП Ананенко рассказывать сложно. "Меня машина сбила и уже не помню многое", – отметил он.

Тогда прогнозы врачей были плохими. "У вашего мужа нет шансов на жизнь" – а я сказала, что врачи не боги", – вспомнила жена Ананенко слова медиков.

"Интервью ТСН тоже могло не состояться. В это время Алексею должны были делать операцию, но ее перенесли, потому что месяц назад супруги трудно заболели коронавирусом. Алексея положили в больницу – компьютерная томограмма показала 60% поражения легких. Но он снова победил, и снова жив", – сказано в статье.

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