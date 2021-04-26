Зеленский в годовщину трагедии на ЧАЭС напомнил о 'самом страшном разговоре ХХ века'

Президент Украины Владимир Зеленский в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции напомнил о "самом страшном телефонном разговоре ХХ века" – переговорах пожарных диспетчеров.

Глава государства в Telegram отметил, что такое короткое название записи, которое ей дали в интернете, является очень точным (чтобы прослушать ее, доскролльте страницу до конца).

Переговоры диспетчеров 26 апреля ночью:

Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?

Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…

А там люди есть?

Да…

Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"

Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?

Да, да, я слышу.

На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!

"Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют короткое, но очень точное название: "Самый страшный телефонный разговор ХХ века", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что спецслужбы 28 апреля указывали уровень радиации 28 апреля в 3-ем и 4-м блоках, составлявший 1000-2600 микрорентген в секунду, а в городе – 30-160.

"Лишь спустя года мы сможем приблизиться к полному пониманию и дать исчерпывающий ответ, что это значит (такие показатели уровня радиации. – Ред.)", – добавил глава государства.

Он также перечислил эти последствия, а также героические поступки людей:

тысячи людей, которые никогда не вернутся в свои дома;

пожарные, без необходимых средств защиты, фактически "голыми руками" остановили еще одну потенциальную катастрофу – водородный взрыв;

более 600 000 ликвидаторов аварии, которые навсегда подорвали свое здоровье;

пожарные, врачи, персонал станции, солдаты, шахтеры, ученые, дозиметристы, строители и многие другие, кто героически остановил бедствие и его дальнейшее развитие;

радиоактивное облако, накрыло почти весь Европейский континент;

11 тонн ядерного топлива, которое было выброшено в атмосферу;

суммарная активность радиоизотопов в воздухе в 30-40 раз больше, чем в Хиросиме;

облучения, которое, по подсчетам, получили почти 8,5 миллиона человек;

почти три тысячи украинских городов и сел, которые были загрязнены радионуклидами;

это 52000 кв. км сельскохозяйственных земель, на которые распространилась действие радиации;

почти трое суток сокрытия правды, и первые сухие сообщение об аварии – внизу третьей страницы, рядом с новостями о футбольных матчах;

тысячи человеческих жизней и искалеченных человеческих судеб.

"Мы до сих пор не можем утверждать, что "пережили" ее. Нам до сих пор неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы на этих землях возродилась максимально полноценную жизнь людей и природы. Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия этой катастрофы. Но мы точно знаем, что человечество не имеет другого варианта, чем усвоить этот урок навсегда", – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как на телевидении скрывали правду об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.