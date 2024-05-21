Летят далеко, несут много: Роман Бочкала показал 40 FPV-дронов, которые везет танкистам на Харьковское направление. Видео

Украинский волонтер, военный корреспондент, журналист и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала везет на фронт 40 FPV-дронов, сбор на которые он ранее объявил по случаю своего 40-летия. Беспилотники получат бойцы 3-й отдельной танковой бригады, которые бьют врага на Харьковском направлении.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Роман Бочкала также опубликовал видео, в котором показал "птичек".

"Есть 40 FPV дронов для 3-й отдельной танковой бригады. Уже завтра они будут на Харьковщине! Дневные и ночные – они будут бить врага и защищать наших воинов", – сказал волонтер.

Роман Бочкала рассказал, что это 10-дюймовые дроны с мощными батареями до 4 кг заряда.

"Летят далеко, несут много – 4 кг взрывчатого вещества. Это 10-дюймовые FPV, которые очень-очень нужны нашим защитникам. На сегодняшний день FPV – это самое мощное и эффективное оружие сдерживания и уничтожения врага. Ждем от ребят видосиков, которые будут сняты на эти дроны в момент завершения их боевых задач", – прокомментировал волонтер.

Роман Бочкала отметил, что оплатил со сбора за 20 FPV-дронов от "Диких Шершней", а еще на 20 "птичек" задонатил "Метинвест".

"Спасибо за ваши донаты и за помощь в распространении сбора", – поблагодарил волонтер.

Как сообщал OBOZ.UA, Роман Бочкала по случаю своего 40 дня рождения открыл сбор на 40 FPV-дронов для защитников Украины. Он попросил вместо подарков задонатить на столь необходимые нашим воинам беспилотники.

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