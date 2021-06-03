Когда в Украине начнется настоящая летняя погода: подробный прогноз на июнь

Настоящее лето в Украине начнется 10 июня. Погода в первый летний месяц будет дождливой и прохладной.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. " В том, что июнь будет с осадками, нет никаких сомнений. В отдельные дни осадки будут очень сильными", – сообщила она.

По словам ученой, традиционно июнь и июль считаются месяцами с наибольшим количеством дождей. Не станет исключением и июнь текущего года. В первой декаде месяца в Прикарпатье и в Карпатах возможны заморозки.

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До 10 июня Украину ждет еще один период небольшого потепления и период похолодания. "Похолодание, которое мы видим сейчас, не последнее. Позже температура, конечно, повысится, но к 10 июня снова понизится", – пояснила она.

Затем температура воздуха начнет повышаться и достигать летних значений. "После 10 июня температура поднимается, а к третьей декаде месяца температура станет очень комфортной для отдыха", – спрогнозировала Мартазинова.

Она уточнила, что во второй декаде июня возможны "неоднократные сильные ливневые дожди". После 20-х чисел в отдельные дни воздух будет прогреваться до +28… +30 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, 2 июня в Карпатах были зафиксированы заморозки. На горе Пип Иван температура составила -2 градуса.