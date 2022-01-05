Легенде повстанческого движения УПА Симчичу исполнилось 99 лет: он провел в советских лагерях и тюрьмах 32 года
Легенде повстанческого движения, сотнику Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу исполнилось 99 лет. Он является единственным из повстанцев, кому еще при жизни установили памятник.
Мирослав Симчич, также известен как Кривонос, провел в советских тюрьмах и лагерях более 32 лет. Об этом в Telegram сообщил секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак.
Сотник УПА Симчич родился 5 января 1923 года. В 1941 году вступил в молодежную организацию ОУН (Организация украинских националистов), а в октябре 1943 года вошел в ряды УПА.
Сайт "Вголос" пишет, что самым успешным боем Симчича стало Руширское сражение под Космачем, в котором с советской стороны, кроме дивизии НКВД, участвовали 31-й, 33-й и 87-й пограничные отряды и некоторые другие советские формирования. За 2,5 часа бойцы УПА уничтожили почти всех – 405 солдат и офицеров НКВД.
Симчич был осужден в 1949 году Ивано-Франковским Военным трибуналом за участие в Украинской повстанческой армии на 25 лет лишения свободы. Сообщается, что лишь чудом украинский националист остался в живых в ужасающих условиях концлагерей.
Вышел на свободу легендарный повстанец в 1985 году. В 2008 году в городе Коломна ему был установлен памятник.
Напомним, во время традиционного факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января митингующие требовали присвоить звание Героя Украины сотнику Украинской повстанческой армии Мирославу "Кривоносу" Симчичу.