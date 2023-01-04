Лавра должна быть духовным центром украинской церкви, а не псевдорелигиозной структуры РФ, – Порошенко

Петр Порошенко приветствовал первую службу ПЦУ в Киево-Печерской Лавре на Рождество 7 января. Он подчеркнул, что Лавра является национальной святыней украинцев

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Об этом Порошенко написал в Facebook. Пятый президент подчеркнул, что Киево-Печерская Лавра "должна быть духовным центром Украинской Церкви"

"Приветствую Православную Церковь Украины, всех православных соотечественников и всех украинских патриотов с первой службой в Киево-Печерской Лавре, назначенной на 7 января", – написал пятый президент.

"Это приятное известие заскочило меня в пути на Фанар, где в годовщину получения Томоса еще раз поблагодарю Его Всесвятость за поддержку Украины и нашей Церкви", — сообщил Порошенко.

"Лавра – это наша национальная святыня, которая должна быть духовным центром Украинской Церкви, а не провинциальным центром псевдорелигиозной структуры страны-агрессора. Так и будет. Уже скоро", – убежден Петр Порошенко.