Курсантки украинского университета МВД выложили в TikTok видео с российским полицейским

В сети появилось скандальное видео девушек-курсанток украинского университета Министерства внутренних дел Украины с российским полицейским.

Оно было распространено в соцсети TikTok пользовательницей с ником 109012nastia, но после волны возмущения удалено. Впрочем, ролик перезалили на Telegram-канале "ХС І Харьков". В каком именно городе произошел инцидент, неизвестно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинские курсантки снова веселятся. На этот раз они записали фит с российским полицаем. Будет видос с извинениями на украинском языке?" – возмутились в паблике.

На кадрах девушки совместили свои танцы с роликом россиянина и наложили на видеоколлаж титры. "Плюсы встречаться с полицейским: всегда красивый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой", – отмечается в них.

Тем временем в Харьковском национальном университете внутренних дел уже опровергли, что девушки учатся именно там. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба учебного заведения.

"Информация, распространяемая в сети, что якобы курсантки или студентки Харьковского национального университета внутренних дел поют с курсантом Российской Федерации, не соответствует действительности. Просим проверять информацию, прежде чем ее распространять", – заявила администрация вуза.

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