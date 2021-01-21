Выбравшая Россию блогер Di.rubens попросила защиты у Авакова. Видео

Блогер Di.rubens (Таисия Онацкая (Маламан), оскандалившаяся видео, в котором между Украиной и Россией выбрала страну-агрессора, пожаловалась главе МВД Арсену Авакову на то, что ей угрожают.

Видеообращение к министру внутренних дел Украины девушка опубликовала 21 января в своем аккаунте в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Я прошу вашей защиты", – сказала Маламан. По ее словам, уже восьмой день (после того, как скандальным видео поделился офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан ("Штирлица") она "каждодневно получает шквал ненависти и угроз о физической расправе".

Отметим: украинка сказала, что военный якобы поделился "сфальсифицированным" видео с ее участием, однако что именно было искажено в записи, блогер не уточнила.

Di.rubens пожаловалась, что ее личные данные были размещены в сети. "В помощь тем, кто желает моей смерти", – сказала она.

Девушка утверждает, что угрозы поступают также ее родным. "А сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки", – заявила она.

Блогер попросила министра взять дело под личный контроль. Обращение она закончила обещанием "защитить свою честь и достоинство в суде".

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