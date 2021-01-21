Выбравшая Россию блогер Di.rubens попросила защиты у Авакова. Видео
Блогер Di.rubens (Таисия Онацкая (Маламан), оскандалившаяся видео, в котором между Украиной и Россией выбрала страну-агрессора, пожаловалась главе МВД Арсену Авакову на то, что ей угрожают.
Видеообращение к министру внутренних дел Украины девушка опубликовала 21 января в своем аккаунте в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
"Я прошу вашей защиты", – сказала Маламан. По ее словам, уже восьмой день (после того, как скандальным видео поделился офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан ("Штирлица") она "каждодневно получает шквал ненависти и угроз о физической расправе".
Отметим: украинка сказала, что военный якобы поделился "сфальсифицированным" видео с ее участием, однако что именно было искажено в записи, блогер не уточнила.
Di.rubens пожаловалась, что ее личные данные были размещены в сети. "В помощь тем, кто желает моей смерти", – сказала она.
Девушка утверждает, что угрозы поступают также ее родным. "А сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки", – заявила она.
Блогер попросила министра взять дело под личный контроль. Обращение она закончила обещанием "защитить свою честь и достоинство в суде".
Как сообщал OBOZREVATEL:
20-летняя блогер Di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором выразила свою симпатию к стране-агрессору. Ей предлагали выбрать одну из двух стран, и девушка с улыбкой постоянно выбирала РФ. После шквала критики видео было удалено.
В сети запустили флешмоб-ответ блогеру. В одном из таких видео украинка напомнила Di.rubens о всех преступлениях РФ в Украине.
На фоне общественного резонанса девушку внесли в базу "Миротворец".
Маламан пригрозила судом офицеру ВСУ, который распространил ее ролик в сети и призвал прокомментировать ситуацию.
Штефан пояснил, что, делясь ее видео, ожидал услышать извинения девушки, но она пошла другим путем.
Компания "Алло", которая сотрудничала с блогером, заверила, что разорвала с ней все договоренности.
Со своей стороны, Минобороны призвало Di.rubens ответить на контрольный вопрос: Украина или Россия?
Маламан записала видео, в котором зачитала детский стих об Украине. Она назвала себя "маленькой украинкой".