Курпита: смертность от СOVID-19 в Украине будет высокой до 10 апреля

В ближайшие недели ожидать снижения уровня заболеваемости и смертности от СOVID-19 в Украине не стоит. Ситуация начнет стабилизироваться после 10 апреля.

Такой прогноз в эфире ObozrevatelTV озвучил врач-инфекционист Владимир Курпита. По его словам, в тех регионах, которые только вошли в "красную" карантинную зону, улучшения не будет еще в течение двух – двух с половиной недель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Будет такой же уровень заболеваемости. И потому в целом смертность по Украине может расти. Растет заболеваемость в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе. В тех областях, где наибольшее количество населения Украины проживает", – пояснил специалист.

По словам медика, предотвратить такое развитие ситуации можно только на индивидуальном уровне. Для этого необходимо выполнять все рекомендации, подготовленные правительством, не посещать людные места, уменьшить свои контакты и по возможности походы в магазин, больше бывать на свежем воздухе, не контактировать с людьми.

"Я думаю, что погода будет способствовать тому, чтобы этот процесс ускорился. Но следующие две недели у нас будет такой высокий уровень смертности, к сожалению", – подытожил Курпита.

Напомним, по состоянию на утро 25 марта в Украине было официально подтверждено 1 596 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 669 выявлены за минувшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Курпиты, нынешняя статистика коронавируса в Украине – только верхушка айсберга. Ведь поскольку учет бессимптомных пациентов не ведется, то настоящие цифры по заболевшим могут быть значительно больше.

В Национальной академии наук Украины спрогнозировали, что до 6 апреля наибольшее количество новых случаев коронавируса будет фиксироваться в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Киеве. Суточное количество составит 20 000.