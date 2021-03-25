Курпіта: смертність від СOVID-19 в Україні буде високою до 10 квітня

Найближчими тижнями очікувати на зниження рівня захворюваності та смертності від СOVID-19 в Україні не варто. Ситуація почне стабілізуватися лише після 10 квітня.

Такий прогноз в ефірі ObozrevatelTV озвучив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. За його словами, у тих регіонах, які лише увійшли у "червону" карантинну зону, покращення не буде ще впродовж двох – двох із половиною тижнів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Буде такий самий рівень захворюваності. І через те загалом смертність по Україні може зростати. Зростає захворюваність у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі. У тих областях, де найбільша кількість населення України проживає", – пояснив фахівець.

За словами медика, запобігти такому розвитку ситуації можна лише на індивідуальному рівні. Для цього необхідно виконувати всі рекомендації, підготовлені урядом, не відвідувати людні місця, зменшити свої контакти і за можливості походи в магазин, більше бувати на свіжому повітрі, не контактувати з людьми.

"Я думаю, що погода буде сприяти тому, щоби цей процес прискорився. Але наступних два тижні у нас буде такий високий рівень смертності, на жаль", – підсумував Курпіта.

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня в Україні було офіційно підтверджено 1 596 575 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 669 виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Курпіти, нинішня статистика коронавірусу в Україні – лише верхівка айсберга. Адже оскільки облік безсимптомних пацієнтів не ведеться, то справжні цифри щодо захворілих можуть бути значно більшими.

У Національній академії наук України спрогнозували, що до 6 квітня найбільша кількість нових випадків коронавірусу фіксуватиметься у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій областях та в Києві. Добова кількість становитиме 20 тисяч.